Văn hóa

Người dân hiến tặng 21 hiện vật cho Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

(QNO) - Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa tiếp nhận 21 hiện vật do ông Nguyễn Tấn Thành và Nguyễn Văn Toản sinh sống trên địa bàn phường Cẩm An (TP.Hội An) hiến tặng.