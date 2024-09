Xã hội Người dân Tam Kỳ, Hội An gói bánh chưng gửi ra miền Bắc (QNO) - Những ngày này, nhiều người dân hai thành phố Tam Kỳ và Hội An khẩn trương gói hàng nghìn chiếc bánh chưng và quyên góp tiền, nhu yếu phẩm để kịp thời gửi ủng hộ các tỉnh phía Bắc.

Ông Phan Đình Khé hỗ trợ gói bánh chưng

Ngày 12/9, gần 30 cán bộ, hội viên phụ nữ 13 xã, phường và một số thành viên của Tổ hợp tác bánh chưng, bánh tét Hương Sơn (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) tập trung tại nhà ông Phan Đình Khé, tổ đoàn kết số 2, khối phố Hương Sơn để gói, nấu 3.000 bánh chưng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc.

Để có hàng nghìn chiếc bánh chưng thơm ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trước đó người dân đã chuẩn bị 500kg nếp, 100kg đậu xanh...

Ông Phan Đình Khé – Thành viên Tổ hợp tác bánh chưng, bánh tét Hương Sơn chia sẻ, chưa khi nào không khí gia đình ông lại đông vui như thế. Đây là lần đầu tiên lò bánh của gia đình ông thực hiện một hoạt động đầy ý nghĩa, nhân văn đó là gói, nấu 3.000 chiếc bánh chưng nhân đậu để gửi tới người dân miền Bắc.

“Gia đình có nghề gói bánh truyền thống nên giúp được gì thì mình rất vui. Thấy đồng bào trong cơn hoạn nạn, mình không chịu được nên hỗ trợ cùng Hội phụ nữ gói bánh chưng" - ông Khé trải lòng.

Ngay sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Bắc, Hội LHPN TP.Tam Kỳ đã phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố hướng về đồng bào miền Bắc. Chỉ trong thời gian ngắn, các cấp Hội Phụ nữ không chỉ thực hiện gói 5.000 chiếc bánh chưng mà còn huy động nguồn lực hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu như chăn ấm, bánh trung thu, áo mới, muối đậu, muối vừng, nước sát khuẩn, bánh xà phòng... với tổng kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.

Bánh chưng sau khi gói xong

Theo chị Nguyễn Thị Kim Yển – Chủ tịch Hội LHPN TP.Tam Kỳ, hội sẽ tập trung hoàn thành khâu chuẩn bị các nhu yếu phẩm, thực phẩm và tập kết hàng lên xe trong hôm nay (13/9), để sáng sớm ngày 14/9, chuyến hàng hỗ trợ sẽ đến tỉnh Tuyên Quang, trợ giúp các xã chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão thông qua kênh Hội LHPN tỉnh này.

Chăn được đóng gói cẩn thận để đưa lên xe vận chuyển

Tại TP.Hội An, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Chủ nhiệm CLB Hội An Vegan Club (549 Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Nam) cho biết, sau khi theo dõi các kênh thông tin đại chúng, thấy cảnh người dân các tỉnh phía Bắc gặp khó khăn trong cơn bão lũ nên chị đã phát động các thành viên trong CLB và người dân gói bánh chưng, quyên góp nhu yếu phẩm để ủng hộ.

Theo đó, 20 thành viên đã tập trung đến CLB Hội An Vegan Club hỗ trợ gói bánh, gói quà. Chẳng ai bảo ai, mỗi người đều xắn tay làm mọi việc từ chẻ lạt, rửa lá dong, đãi nếp, cắt thịt… cho đến gói bánh với tinh thần khẩn trương.

Hàng trăm hủ muối mè rong biển được đóng gói cẩn thận để vận chuyển đến bà con vùng lũ. Ảnh: P.H

Khoảng 17 giờ chiều 11/9, CLB đã gói xong 800 chiếc bánh chưng, 800 hũ đậu muối mè rong biển, 25 thùng bánh phong lan, lương khô, dầu gió và đồ dùng thiết yếu khác để chuẩn bị gửi ra người dân vùng lũ ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tiểu thương và người dân quyên góp tiền tại chợ Tân An. Ảnh: P.H

Ngày 12/9 tại chợ Tân An (Hội An), thùng từ thiện do chính quyền phường Tân An đặt để ủng hộ nhân dân vùng bão lũ. Ông Võ Như Bình – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân An cho biết, tính đến chiều cùng ngày, tiểu thương và người dân đã ủng hộ được 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tổng hợp và gửi bà con vùng thiên tai trong những ngày tới.