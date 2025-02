Đời sống Nhiều khu vực ở Quảng Nam thường xuyên thiếu nước sạch sinh hoạt (QNO) - Quảng Nam hiện có 17 công trình khai thác nước mặt để cấp nước sinh hoạt cho đô thị với lưu lượng 99.150m3/ngày đêm. Tuy nhiên hiện một số khu vực ở Quảng Nam thường xuyên thiếu nước sạch sinh hoạt.

Cụ thể là một số khu vực tại khối phố Châu Hiệp, Xuyên Tây (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên); một số khu vực tại các khu phố 7, 8, 9 (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình).

Các tổ dân phố Thuận An, Tam Hòa, Mỹ Đông, Cang Tây, Lãnh Thượng 1, Lãnh Thượng 2 (thị trấn Đông Phú, Quế Sơn); các tổ dân phố Hương An, Hương Lộc, Hương Yên, Hương An Đông, Đồng Tràm, Yên Lư (thị trấn Hương An, Quế Sơn).

Thị trấn Prao (Đông Giang); tổ dân phố Mậu Dương, Mậu Cà (thị trấn Trà My, Bắc Trà My); một số khu vực thuộc thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức).

Các tổ dân phố Pà Dấu 2, Hoa, Đồng Râm, Thạnh Mỹ 3 (thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang); một số thôn khu vực xa trung tâm Tắc Pỏ (Nam Trà My); các thôn Ra’bhượp, Aching, Ahu, Tr’lêê, Ahu thuộc đô thị A Tiêng (Tây Giang).

Trước tình trạng nêu trên, UBND tỉnh đã kiến nghị trung ương quan tâm, thực hiện các đề án, dự án tìm kiếm nguồn nước tại các khu vực thiếu nước sinh hoạt để cấp nước cho người dân và có giải pháp quản lý hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí tài nguyên nước.

Đồng thời có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình tích trữ nước, tìm kiếm nguồn nước để chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước.