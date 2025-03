Kinh tế

Nhịp vui ở An Bình

Vui cùng quê hương ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng, người dân các xã vùng B, vùng C Đại Lộc càng thêm háo hức khi cầu An Bình chính thức thông xe. Cầu An Bình được xem là biểu tượng về sự kết nối và phát triển, nối đôi bờ Vu Gia.