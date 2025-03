Giao thông - Xây dựng Quảng Nam thông xe kỹ thuật cầu Sông Thu và cầu An Bình (QNO) - Sáng nay 23/3, tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên diễn ra lễ thông xe kỹ thuật cầu Sông Thu và cầu An Bình thuộc các dự án đường nối quốc lộ 14H đi ĐT609C, đường nối ĐT609C đi quốc lộ 14B, trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc và vùng lân cận.

Quang cảnh lễ thông xe kỹ thuật cầu Sông Thu và cầu An Bình sáng 23/3/2025. Ảnh: CÔNG TÚ

Đến dự có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Công trình trọng điểm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, khu vực tây bắc của tỉnh có hệ thống các sông Vu Gia và Thu Bồn chảy qua đã chia cắt, hình thành nên bến đò ngang - dọc phục vụ mưu sinh như Trung Phước, Tịnh Yên, Bến Dầu, Phú Thuận…

Song, do hệ thống đò ngang chưa đảm bảo, giao thông, giao thương còn nhiều hạn chế, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân gặp không ít khó khăn, gây cản trở rất nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an toàn giao thông. Do đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống cầu đường bộ kết nối qua 2 dòng sông này là nhu cầu cấp bách.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HỒ QUÂN

Những năm qua, Quảng Nam đã huy động nguồn lực gần 930 tỷ đồng đầu tư Dự án đường nối quốc lộ (QL) 14H đến ĐT609C, trong đó có cầu Sông Thu và Dự án đường nối từ ĐT609C đến QL14B, trong đó có cầu An Bình.

Hai dự án hoàn thành sẽ góp phần hình thành trục đường chiến lược Bắc - Nam theo định hướng Quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh; đảm bảo an ninh - quốc phòng; mở rộng không gian, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án cầu An Bình vượt sông Vu Gia có chiều dài hơn 1.060m, là công trình vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Ảnh: HỒ QUÂN

Dự án đường nối từ QL14H đến ĐT609C được khởi công ngày 5/9/2022 với tổng mức đầu tư hơn 378 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án có tổng chiều dài 6km, trong đó có 0,9km tận dụng đường hiện trạng kết nối từ QL14H ngang qua trước trụ sở xã Duy Phú (Duy Xuyên).

Công trình có điểm đầu giao với QL14H tại xã Duy Phú; điểm cuối giao với ĐH5.ĐL tại xã Đại Thắng (Đại Lộc). Cầu Sông Thu vượt sông Thu Bồn dài 669m, kết cấu nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ thông xe kỹ thuật. Ảnh: CÔNG TÚ

Khởi công xây dựng ngày 22/2/2022, Dự án đường nối từ ĐT609C đến QL14B có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 440 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến là 3,93km, trong đó cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia dài hơn 1.060m, là công trình vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Đáng chú ý, cầu Sông Thu và cầu An Bình đều có bề rộng 9m, trong đó phần xe chạy rộng 8m. Phần đường có kết cấu bê tông nhựa với nền đường rộng 9m, trong đó mặt đường rộng 8m. Toàn tuyến của dự án đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật:

Động lực thúc đẩy phát triển

Theo ông Nguyễn Văn Thường, những ngày đầu khởi công, dự án phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, nhất là đại dịch COVID-19 đang vào giai đoạn diễn biến phức tạp khiến việc vận chuyển nguyên vật liệu và điều động nhân lực phục vụ thi công gặp trở ngại. Đáng chú ý, vật liệu xây dựng như đất đắp, cát,... trong những năm gần đây khan hiếm…

Nhân dân phấn khởi đến chứng kiến lễ thông xe kỹ thuật cầu Sông Thu và cầu An Bình. Ảnh: HỒ QUÂN

Song, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, đồng lòng của các cơ quan, ban ngành, địa phương và toàn thể nhân dân, tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, đơn vị thi công đã vượt qua mọi thách thức để hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông.

“Trong suốt quá trình thi công, dự án đã áp dụng những công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Cầu Sông Thu và cầu An Bình không chỉ là những công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự quyết tâm, đoàn kết, vượt khó và khát vọng vươn lên của tỉnh Quảng Nam” - ông Thường phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng nhấn mạnh, 2 cây cầu này không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật và tổ chức triển khai dự án của tỉnh, mà còn là giải pháp căn cơ, bền vững nhằm khắc phục tình trạng chia cắt địa lý, loại bỏ hoàn toàn hình thức đi lại bằng ghe, đò vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Giờ đây, người dân có thể yên tâm đi lại, sản xuất, giao thương thuận lợi hơn.

Đồng thời, kết nối thông suốt các xã vùng Tây Duy Xuyên và vùng B Đại Lộc, rút ngắn khoảng cách đi lại, thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa tại các huyện ở phía tây. Qua đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng không gian đô thị, đồng thời tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao giấy khen các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 2 dự án. Ảnh: CÔNG TÚ

Đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là động lực phát triển mới, là niềm tin và niềm tự hào của nhân dân về một Quảng Nam hiện đại, vươn mình, phát triển.

“Tôi đề nghị các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công đảm bảo tiến độ. Chủ đầu tư, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại như đường dẫn cầu, hệ thống an toàn giao thông, tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng đúng quy định, góp phần phục vụ tốt nhu cầu giao thương, đi lại của nhân dân, phát huy hiệu quả đầu tư” - ông Hưng phát biểu.

[VIDEO] - Phó Chủ tich UBND tỉnh Trần Nam Hưng phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gắn biển công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh đối với cầu Sông Thu. Ảnh: HỒ QUÂN



Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng thông xe kỹ thuật và gắn biển công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 - 28/3/2025) đối với cầu Sông Thu và cầu An Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng thông xe kỹ thuật cầu An Bình. Ảnh: HỒ QUÂN

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gắn biển công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh đối với cầu An Bình. Ảnh: CÔNG TÚ

[VIDEO] - Thông xe kỹ thuật cầu Sông Thu và cầu An Bình: