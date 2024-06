Thương mại - Dịch vụ

Nhộn nhịp phiên chợ khởi nghiệp - tiêu dùng xanh Hội An 2024

(QNO) - Từ ngày 31/5 - 2/6, tại làng mộc Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP.Hội An) diễn ra “Phiên chợ khởi nghiệp - tiêu dùng xanh Hội An 2024”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Nét hoa Nghề Hội An lần thứ III”.