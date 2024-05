Giao thông - Xây dựng Những cây cầu nối đôi bờ Cổ Cò (QNO) - Đi cùng với công cuộc nạo vét để hồi sinh dòng sông Cổ Cò, nhiều cây cầu đã và đang dần thành hình để mở lối giao thương và nâng tầm giá trị dòng sông.

Cầu Thôn 3

Cầu Thôn 3 thuộc địa phận phường Điện Ngọc (Điện Bàn), phía xa là đô thị nam Đà Nẵng. Ảnh: Q.T

Cầu Thôn 3 thuộc địa phận phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn và nằm ở khu vực giáp ranh với TP.Đà Nẵng.

Cầu Thôn 3 được khởi công xây dựng vào tháng 4/2022, cầu có quy mô vĩnh cửu. Khổ cầu rộng 22m; trong đó 4 làn xe rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 0,5m, phần bộ hành và lan can mỗi bên rộng 3,25m. Xây dựng cầu đi bộ dưới cầu để kết nối tuyến đường cảnh quan ven sông Cổ Cò.

Nhằm tạo cảnh quang, kết cấu cầu Thôn 3 có cầu vòm 1 nhịp dài 99m với đường xe chạy dưới. Ảnh: Q.T

Nhằm tạo cảnh quang, kết cấu cầu Thôn 3 có cầu vòm 1 nhịp dài 99m với đường xe chạy dưới. Hai vòm chủ nghiêng hình chữ “V”, cấu tạo tượng trưng hình tượng cánh chim hạc bay lên hướng ra Biển Đông.

Cây cầu này vừa được tổ chức thông xe vào ngày 26/4 vừa qua, giúp phương tiện giao thông thuận lợi hơn nữa trong việc kết nối giữa vùng đông Điện Bàn với khu vực ven biển Đà Nẵng.

Cầu Nghĩa Tự

Toàn cảnh công trường dự án cầu Nghĩa Tự. Ảnh: Q.T

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nghĩa Tự (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) được phê duyệt từ năm 2022 với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài hơn 1.072m, trong đó chiều dài cầu 189,2m, có quy mô vĩnh cửu với tuổi thọ thiết kế 100 năm. Tĩnh không thông thuyền sông Cổ Cò cấp IV.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025. Đến cuối tháng 4/2024, dự án này đã triển khai thi công xong phần cọc khoan nhồi, thân mố M1, trụ P1 và P2.

Hối hả thi công cầu Nghĩa Tự. Ảnh: Q.T

Dự án cầu Nghĩa Tự nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở khu vực, nhất là khi cầu Nghĩa Tự cũ nằm ngay cạnh hiện đã xuống cấp, quy mô nhỏ không đáp ứng nhu cầu lưu thông cho phương tiện trọng tải lớn trên tuyến ĐT607B.

Cầu Nguyễn Duy Hiệu

Cầu Nguyễn Duy Hiệu. Ảnh: Q.T

Cầu Nguyễn Duy Hiệu được xem là một trong những cây cầu đẹp nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay. Cầu Nguyễn Duy Hiệu nằm ở khu vực giáp ranh thị xã Điện Bàn và TP.Hội An.

Dự án xây dựng cầu này được khởi công vào ngày 30/7/2020 và đã thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4/2022.

Cầu thuộc dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò. Cầu được thiết kế với quy mô chiều dài 242,4m; mặt cắt ngang rộng 20,5m.

Cầu Nguyễn Duy Hiệu bắc qua sông Cổ Cò được hình thành với mục tiêu kết nối với đường ven biển ĐT603B, cầu Cẩm Kim trên quốc lộ 14H sẽ hình thành trục chiến lược, là vành đai ngoài của đô thị Hội An. Ảnh: Q.T

Cầu Nguyễn Duy Hiệu bắc qua sông Cổ Cò được hình thành với mục tiêu kết nối với đường ven biển ĐT603B, cầu Cẩm Kim trên quốc lộ 14H sẽ hình thành trục chiến lược, là vành đai ngoài của đô thị Hội An, giảm tải đáng kể lưu lượng xe vào đô thị.

Dù cầu Nguyễn Duy Hiệu đã hoàn thành, tuy nhiên khu vực đường dẫn từ ĐT603B đến cầu cũng như đường kết nối từ cầu Nguyễn Duy Hiệu đến cầu Cẩm Kim vẫn chưa nâng cấp, mở rộng xong nên có rất ít phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua cầu Nguyễn Duy Hiệu.

Sông Cổ Cò là đường thủy nội địa nối Đà Nẵng và Hội An từ lâu, sầm uất nhất trong khoảng thế kỷ XVIII - XIX. Nhưng do bồi lấp, con sông này đã bị tắc dòng từ lâu, hiện chỉ còn lại từng đoạn lưu thủy khúc và mang những tên gọi khác nhau. Dự án khơi thông sông Cổ Cò, nối cửa Hàn (Đà Nẵng) tới cửa Đại (Hội An) dài 28km (đoạn qua Quảng Nam dài khoảng 19,5km) đang trong tiến trình thông dòng.

Cầu Đế Võng

Cầu Đế Võng được thực hiện từ tháng 10/2016 và hoàn thành vào cuối tháng 12/2018. Cầu Đế Võng là điểm đầu của tuyến đường Võ Chí Công (đường ven biển 129) nối ĐT603B (đường từ Đà Nẵng vào Hội An) qua cầu Cửa Đại về phía nam Hội An.

Cầu Đế Võng tạo điểm nhấn hạ tầng giao thông cho vùng cửa ngõ phía đông Hội An, đồng thời tạo ra sự thông suốt cho tuyến đường huyết mạch ven biển của tỉnh. Ảnh: Q.T

Cầu Đế Võng dài hơn 260m, bắc qua dòng sông Đế Võng (tên gọi sông Cổ Cò đoạn qua TP.Hội An) thơ mộng, tạo điểm nhấn hạ tầng giao thông cho vùng cửa ngõ phía đông Hội An, đồng thời tạo ra sự thông suốt cho tuyến đường huyết mạch ven biển của tỉnh, giảm tải lưu lượng phương tiện đi qua trung tâm TP.Hội An cũng như giảm tải cho cầu Phước Trạch gần đó đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu KOI (cầu sắt)

Cầu KOI (cầu sắt) bắc qua sông Đế Võng (tên gọi sông Cổ Cò đoạn qua TP.Hội An). Ảnh: Q.T

Cây cầu cuối cùng trong danh sách này khá đặc biệt. Cầu KOI nối từ đường Âu Cơ (gần sát bãi biển Cửa Đại) qua một khu nghỉ dưỡng ở TP.Hội An.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, cầu Koi là cầu sắt, có lý trình tại Km3+950 và có tĩnh không (15x4,5)m. Cầu này trước đây được Sở GTVT cấp phép xây dựng tạm thời.

Về cây cầu này, UBND tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo giải quyết tại Thông báo kết luận số 419 ngày 21/9/2021 nhưng đến nay chưa được giải quyết. Do đó thời gian qua ảnh hưởng khá nhiều đến tàu thuyền thi công nạo vét luồng dự án nạo vét sông Cổ Cò mỗi lúc qua cầu và phải phụ thuộc vào triều cường.