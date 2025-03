Lâm nghiệp

Những khu rừng thiêng của người Co, Ca Dong ở Bắc Trà My

Người Co, Ca Dong ở Bắc Trà My có những khu rừng thiêng, nơi trấn giữ, an nghỉ của người đã khuất và luôn được cộng đồng trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt, tạo thành những “vùng sáng” giữ rừng tại cộng đồng.