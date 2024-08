Nỗ lực xác định danh tính liệt sĩ

LÊ MỸ - THÀNH CÔNG - 01/08/2024 09:11

(QNO) – Theo thời gian, việc xác định danh tính liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do mẫu xấu và khó tìm thân nhân phù hợp để lấy mẫu. Do đó, việc phân tích ADN cho toàn bộ thân nhân liệt sĩ từ cơ sở dữ liệu căn cước là một giải pháp mới, đang được Bộ Công an triển khai, mở ra những hy vọng cho thân thân liệt sĩ sớm tìm được người thân.