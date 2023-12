Kinh tế nông nghiệp tăng trưởng khá

Hôm qua 30/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện ngành liên quan và chính quyền các địa phương nhìn nhận, năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực sản xuất nông - lâm - thủy sản của Quảng Nam vẫn đạt kết quả khá.

Sản lượng lương thực có hạt tăng mạnh

Theo ngành nông nghiệp, trong 2 vụ sản xuất đông xuân và hè thu của năm 2023, nông dân trên địa bàn tỉnh gieo sạ tổng cộng 82.890ha lúa. Đa số địa phương đều tuân theo cơ cấu giống của tỉnh ban hành.

Tại khu vực đồng bằng và trung du, các loại giống lúa trung - ngắn ngày có chất lượng tốt như KD18, HT1, PC6, Thiên ưu 8, BC15, Hà Phát 3… được cơ cấu nâng cao dần, chiếm tỷ lệ khoảng 82 - 87%. Trong năm nay, tình hình dịch hại trên cây lúa được kiểm soát, số diện tích nhiễm bệnh thấp hơn năm trước.

Năm 2023, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt 129.850 tấn các loại, tăng 1.916 tấn so với năm 2022. Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 4.483 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm ngoái; với lĩnh vực lâm nghiệp, năm 2023 giá trị sản xuất của ngành ước đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022.