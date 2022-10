Ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đưa máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến nhiều dòng sản phẩm từ hạt sen, trà búp sen có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước đang được Hợp tác xã Sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gò Nổi (thôn Tân Bình, xã Điện Trung, Điện Bàn) chú trọng.

HTX Sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gò Nổi được hỗ trợ máy sấy thăng hoa từ nguồn khuyến công quốc gia. Ảnh: T.N

Nâng cao năng lực sản xuất

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam (trực thuộc Sở Công Thương) vừa nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” tại Hợp tác xã (HTX) Sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao (CNC) Gò Nổi.

Đây là một trong 3 đơn vị được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia năm 2022, tại đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” mà Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam triển khai.

Theo đó, HTX này được hỗ trợ máy sấy thăng hoa phục vụ sản xuất với tổng vốn đầu tư hơn 450 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công quốc gia là 200 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của HTX.

Máy sấy thăng hoa (Model: SS-15FD, xuất xứ: Việt Nam) có khả năng ngưng tụ tự động với năng suất hoạt động 15kg/24 giờ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công suất tăng gấp 3 lần so với sấy thủ công, giảm thời gian, nhân công gấp 4 lần so với cách sấy thủ công bình thường.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp CNC Gò Nổi chia sẻ, từ sự hỗ trợ của đề án khuyến công quốc gia, HTX đã có điều kiện trang bị máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ tốt hơn các khâu sản xuất, giúp HTX nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh trên thị trường.

Đề án đã giúp giải quyết được một bộ phận lao động tại địa phương có việc làm và thu nhập ổn định. Từ khi hoạt động, HTX đã giải quyết việc làm cho mỗi lao động bình quân từ 5 triệu đồng/người/tháng.

“Việc ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản xuất đã giúp HTX tạo ra nhiều dòng sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Trước kia các công đoạn sấy hạt sen, trà sen HTX phải giao cho một đơn vị khác gia công, tốn kém chi phí, thời gian thì nay, HTX đã chủ động khâu này, nhờ đó tiết kiệm thời gian, công sức và giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất” - bà Tuyền chia sẻ.

Sản phẩm trà búp sen sấy thăng hoa của HTX Sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gò Nổi. Ảnh: HTX cung cấp

Ông Đinh Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam khẳng định, máy móc được đổi mới hiện đại sẽ giúp các doanh nghiệp tăng năng suất cả về số lượng, chất lượng, mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của HTX. Qua đó, giảm thiểu lao động thủ công từ đó tiết kiệm được chi phí thuê nhân công, hạ giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận.

Đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP

HTX Sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp CNC Gò Nổi đang chú trọng sản xuất các dòng sản phẩm hạt sen, trà lá sen, trà sen nguyên búp sấy thăng hoa và nhiều dòng sản phẩm hoa cúc, hoa đậu biếc, đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa. HTX đã hình thành vùng trồng sen chuyên canh rộng 6ha và đang liên kết với một số hộ dân vùng Gò Nổi phát triển vùng nguyên liệu, ổn định sản xuất.

Cùng với việc đầu tư máy sấy thăng hoa, HTX đang hướng tới đầu tư thêm máy tách bóc vỏ hạt sen giúp tốn ít nhân công và thời gian, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường. Theo bà Tuyền, HTX mới thành lập được 1 năm, đang trong giai đoạn kiện toàn các công đoạn sản xuất nên cần đầu tư thêm máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Bà Tuyền cho biết, HTX đang hướng tới thành lập khu tổ hợp khép kín gồm: khu trưng bày sản phẩm, khu triển lãm văn hóa nghệ thuật, làng nghề Gò Nổi, khu sản xuất nông sản sấy đóng gói, khu đào tạo nghề, khu trà quán.

Sản xuất các dòng sản phẩm dưỡng nhan, dưỡng tâm và dưỡng sinh là hướng chủ đạo đang được HTX thực hiện. Sản phẩm không chỉ cung ứng ra thị trường mà còn được trưng bày, tạo sản phẩm du lịch bản địa. Trong đó, sản phẩm trà Ngũ Phụng Liên Hoa còn gọi là trà sen nguyên búp sấy thăng hoa được xem là điểm nhấn của các dòng sản phẩm sen Gò Nổi.

Trà Ngũ Phụng Liên Hoa sử dụng những bông sen hàm tiếu còn đọng sương mai để ướp trà. Với sự khéo léo, tinh tế của người ướp trà, từng cánh hoa sen được mở ra, tạo khoảng không cho những cánh trà được nép mình vào từng hạt gạo sen tinh khôi đầy hương thơm ngát.

Tiếp đó, hoa sen được gói trọn trong lá sen mềm mại để trà và sen được hòa nguyện vào nhau tạo nên thức trà hoa sen nồng nàn, thanh khiết. Trà có thể được sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào trong năm mà vẫn giữ nguyên được hương thơm, giá trị dinh dưỡng. HTX đã cung ứng ra thị trường hàng nghìn hộp trà sen các loại và sản phẩm đang trên đà hoàn thiện để dự thi Chương trình OCOP cấp tỉnh sắp tới.