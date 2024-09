Quốc phòng - An ninh Nông Sơn tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” (QNO) - Chiều 9/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn phối hợp Công an huyện tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Người dân phản ánh bất cập trong phối hợp đăng ký tạm trú. Ảnh: T.P

Tại diễn đàn, người dân ghi nhận tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định hơn từ khi công an chính quy về xã. Tuy nhiên, người dân phản ánh tình trạng trộm cắp, đánh bạc vẫn còn xảy ra; một số bất cập trong đăng ký tạm trú tại địa phương; đặc biệt là tình trạng gây mất an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh...

Thượng tá Trần Quốc Phong - Trưởng Công an huyện Nông Sơn đã trao đổi, giải thích một số ý kiến, kiến nghị; đồng thời chỉ đạo công an các xã kiểm tra, xác minh phản ánh của nhân dân. Từ đó, đề ra giải pháp nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.