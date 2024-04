An ninh trật tự Nông Sơn tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh (QNO) - Công an huyện Nông Sơn vừa tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 31, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: L.P

Ngoài 3 đơn vị gồm Công an huyện Nông Sơn, Phòng GD-ĐT huyện, Trường THPT Nông Sơn, Đội CSGT Công an huyện cũng tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị 31 với 16 trường học trên địa bàn.

Đây là hoạt động nhằm làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh và các chỉ tiêu công tác đã giao cho Công an huyện, ngành giáo dục. Theo đó, các đơn vị đã ký cam kết: 100% đơn vị, trường học thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền, giám sát xây dựng thói quen, văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho thế hệ trẻ. Hàng năm, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường học được tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật về ATGT. Các trường học xây dựng nội dung giáo dục ATGT lồng ghép vào các môn học trong chương trình chính khóa.

Công an huyện Nông Sơn tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Ảnh: L.P

Các đơn vị, trường học tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT. Học sinh đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để giảm thiểu chấn thương nếu bị tai nạn giao thông; học sinh đi xe đến trường phải đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để nhà trường phối hợp lực lượng công an kiểm tra, quản lý. Tiếp tục phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh khi đưa đón con đến trường…