An ninh trật tự Núi Thành: Bắt giữ đối tượng trộm xe máy khi trên đường đi tiêu thụ (QNO) - Chỉ sau nửa giờ truy xét, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bắt giữ được đối tượng trộm cắp xe máy khi đang trên đường tiêu thụ.

Công an lấy lời khai đối tượng N.L.T.T. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 31/10, Công an huyện Núi Thành cho hay vừa bắt giữ đối tượng N.L.T.T. (SN 1997, xã Tam Quang, Núi Thành) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận tố giác của bà N.T.H. (thị trấn Núi Thành) về việc bà bị mất trộm chiếc xe mô tô biển số 92N1-146.95 trị giá khoảng 8 triệu đồng tại đoạn đường ĐT618 giáp ranh giữa xã Tam Quang và xã Tam Nghĩa.

Công an huyện Núi Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã chỉ huy lực lượng an ninh trật tự cơ sở khẩn trương xác minh, truy xét nhanh đối tượng.

Chỉ sau nửa giờ truy xét, Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Xuân Trung (xã Tam Quang) đã phát hiện N.L.T.T. cùng đồng bọn đang trên đường đẩy xe mô tô trộm cắp nêu trên đi tiêu thụ. Thấy lực lượng chức năng, đồng bọn của T. bỏ chạy, còn T. bị bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với N.L.T.T. để tiếp tục điều tra.