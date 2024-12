Xây dựng Đảng Núi Thành chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng Huyện ủy Núi Thành đang thực hiện đồng bộ các bước chuẩn bị cho đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến diễn ra trong tháng 7/2025.

Tuyên truyền đại hội đảng ở Núi Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: V.P

Tiến trình thực hiện

Để chuẩn bị chu đáo cho đại hội, Huyện ủy Núi Thành thành lập 3 tiểu ban, gồm Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng tiểu ban và Tiểu ban phục vụ do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng tiểu ban.

Đồng thời triển khai kịp thời Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các văn bản liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành về tổ chức đại hội đảng cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đoàn Xuân Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cho biết, Huyện ủy tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công các đại hội đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/5/2025.

Tiếp thu góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông qua bản báo cáo chính thức trước ngày 10/6/2025; tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện đại hội đảng các cấp trước ngày 30/6/2025.

Công tác xây dựng dự thảo nghị quyết, chuẩn bị các tham luận, kịch bản và các vấn đề liên quan phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII hoàn thành trước ngày 30/5/2025.

Núi Thành có nhiều khởi sắc qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII: Ảnh V.P

Theo ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành, công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ trước đại hội. Huyện ủy thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện việc điều động, bố trí một số chức danh trưởng, phó các phòng, ban huyện; củng cố, sắp xếp, kiện toàn nhân sự chủ chốt các cấp gắn với công tác nhân sự đại hội.

Thực hiện quy trình nhân sự bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Xây dựng phương án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy… nhiệm kỳ 2025-2030 hoàn thành trong tháng 2/2025.

Chuẩn bị chu đáo đại hội cơ sở

Theo kế hoạch của Huyện ủy Núi Thành, đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy tổ chức đại hội hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ thị trấn Núi Thành tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở khối xã, thị trấn; Đảng bộ Trường THPT Cao Bá Quát tổ chức đại hội điểm khối cơ quan; Chi bộ Tòa án nhân dân huyện tổ chức đại hội điểm cấp chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, hoàn thành trước ngày 31/3/2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: V.P

Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành chọn Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Đảng ủy các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cấp mình tổ chức đại hội, hoàn thành trước ngày 15/2/2025; chọn 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ mình tổ chức đại hội điểm, hoàn thành trước ngày 10/1/2025.

Huyện ủy Núi Thành chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn báo cáo nội dung văn kiện đại hội về huyện trước ngày 31/1/2025 để Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến.

Thường trực Huyện ủy Núi Thành sẽ làm việc với đảng ủy các xã, thị trấn để thống nhất nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy và một số chức danh khác.

Đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành thực hiện quy trình và hồ sơ nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy… đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất, hoàn thành trong tháng 1/2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt nội dung và phương án nhân sự đại hội cho các xã, thị trấn, hoàn thành trước ngày 15/2/2025. Riêng đơn vị đại hội điểm sẽ được phê duyệt vào cuối tháng 1/2025.

Đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy (trừ xã, thị trấn) phải hoàn thành nội dung các văn kiện đại hội đảng trước ngày 31/1/2025 để báo cáo Huyện ủy cho ý kiến, đồng thời tiến hành các bước về công tác nhân sự cho đại hội theo quy định.

Đại hội đảng các cấp là sự kiện chính trị trọng đại, do vậy Huyện ủy Núi Thành chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai cho các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội thật chặt chẽ, chu đáo.