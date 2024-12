Phát biểu kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XXII (mở rộng)

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Hội nghị!

Theo Chương trình làm việc, sáng nay, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Thay mặt chủ trì Hội nghị, tôi xin khái quát một số nội dung quan trọng mà Hội nghị đã cho ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua.

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2024

A. Về kết quả đạt được

- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Hoàn thành tốt việc sơ kết, tổng kết các chủ trương lớn trong công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quy định của Trung ương: Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của tỉnh theo yêu cầu của Trung ương và Chương trình công tác.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng; Tổ chức thành công 2 Hội thảo khoa học “Nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Nam trong giai đoạn mới”; “Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Trác”. Ban Chỉ đạo 35 các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội 2025 - 2030 ; các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm.

Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, đảng viên vi phạm và khắc phục các khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận số 581 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đã kịp thời báo cáo và được Ủy ban Kiểm tra Trung ương có văn bản thống nhất.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị phát huy hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là vận động Nhân dân hưởng ứng và việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính; xóa nhà tạm, nhà dột nát… Chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội lớn như Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội dân tộc thiểu số cấp tỉnh; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kịp thời phát động, kêu gọi hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; thực hiện tốt công tác vận động, kêu gọi hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Công tác nội chính: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát tổng thể việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước năm 2023 và các năm trước còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc và các kiến nghị do các đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đại diện chủ trì hội nghị phát biểu

Chủ động triển khai đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Chủ động chuẩn bị đại hội đảng các cấp; các Tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội XXIII tích cực triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Hoàn thành việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thông qua, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Kinh tế - xã hội năm 2024 phục hồi tích cực so với năm 2023, quý sau cao hơn quý trước. Tăng trưởng GRDP đạt khoảng 7,1%. Quy mô GRDP tăng hơn 15 ngàn tỷ đồng. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra (khoảng 10%, trong đó, thu nội địa đạt 120%). Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đều đạt tốc độ tăng trưởng dương, nhất là khu vực công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng (tăng 13,4%) , đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung nền kinh tế của tỉnh (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động (với hơn 8 triệu lượt khách); nhiều danh hiệu du lịch được công nhận, như: Mỳ Quảng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Làng rau Trà Quế (Hội An) được công nhận là Làng du lịch tốt nhất; bên cạnh đó, Quảng Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn (dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 11/12/2024); tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 .

Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được chỉ đạo quyết liệt, mặc dù vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời; song, nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp; kết quả thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc .

Tập trung thực hiện các quy hoạch kinh tế - xã hội và các loại quy hoạch khác. Công tác quy hoạch, quản lý môi trường, đô thị có nhiều điểm sáng. Đã hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt , góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể hóa quan điểm phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nội dung Quy hoạch tỉnh. Giải quyết tốt vấn đề môi trường ở các khu, cụm công nghiệp; vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08, ngày 4/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh và ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập và triển khai các quy hoạch ; thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, phát triển đô thị gắn với kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính và kế hoạch nâng loại đô thị theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm và đạt được những kết quả nhất định, có cải thiện thứ hạng hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, từng bước thích ứng, hội nhập xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tính đến nay, tỉnh cơ bản bố trí đủ nguồn lực để xây dựng mới, sửa chữa 10.945 (xấp xỉ 11.000 nhà) nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn xã hội hóa; dự kiến đến cuối năm 2024, hoàn thành 6.535 hộ/10.945 hộ, tỷ lệ 59,7%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện thường xuyên; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân (đối thoại, giải quyết vụ Bách Đạt An và một số vụ việc, giảm điểm nóng về an ninh trật tự) .

Quang cảnh hội nghị