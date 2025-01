Chính trị Phát hiện 6 vụ việc tham nhũng, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra (QNO) - Chiều nay 2/1, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ 10 đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 10. Ảnh: N.Đ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việc tổ chức các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo được duy trì và đi vào nền nếp, hiệu quả. Sau các phiên họp, cuộc họp đều có ban hành Thông báo kết luận, các văn bản liên quan để chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong năm 2024, đã nghiên cứu, đề xuất tham mưu, ban hành 206 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh…

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại phiên họp. Ảnh: N.Đ

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện hiệu quả. Qua công tác thanh tra, phát hiện có 6 vụ việc chuyển cơ quan điều tra; trong đó, 2 vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm và chuyển thông tin 4 trường hợp.

Cơ quan điều tra của công an tỉnh và cấp huyện thụ lý, điều tra 40 vụ, 117 bị can phạm tội về các tội tham nhũng, chức vụ; trong đó, khởi tố mới 26 vụ, 86 bị can, phục hồi điều tra 2 vụ. Tòa án nhân dân hai đã giải quyết, xét xử 26 vụ, 92 bị cáo. Đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện hoàn thành các kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương và đề xuất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 1 vụ án, 4 vụ việc; xét xử sơ thẩm 3 vụ án.

Quang cảnh phiên họp chiều 2/1. Ảnh: N.Đ

Về nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí, tiêu cực. Trọng tâm là phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và PCTN, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ; hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xây dựng pháp luật...

Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn. Chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề bức xúc trong xã hội, như khai thác khoáng sản.

Tăng cường chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là liên quan nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030…