An ninh trật tự Phát hiện nhiều học sinh vi phạm khi kiểm tra bãi giữ xe một trường THPT ở Tam Kỳ (QNO) - Sau khi xử lý hàng chục trường hợp học sinh Trường THPT Hà Huy Tập vi phạm pháp luật giao thông trong đợt cao điểm, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ trực tiếp kiểm tra bãi giữ xe của trường học này và phát hiện thêm nhiều học sinh vi phạm.

Đại diện Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ trao đổi với lãnh đạo Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: T.C

Nhiều học sinh vi phạm

Sáng 29/11, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ làm việc với lãnh đạo Trường THPT Hà Huy Tập, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất bãi giữ xe của trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phát hiện các vi phạm liên quan đến học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra các phương tiện của học sinh tại bãi giữ xe của nhà trường. Kết quả cho thấy, nhiều trường hợp học sinh khối lớp 10 điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện một số xe máy do học sinh của Trường THPT Hà Huy Tập điều khiển để tại hẻm bên cạnh trường và công viên gần nhà trường. Trong số này, nhiều xe máy có dung tích hơn 100 phân khối, học sinh chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép lái xe điều khiển loại xe này.

CSGT kiểm tra bãi giữ xe học sinh tại nhà trường. Ảnh: T.C

Theo Trung tá Nguyễn Đức Nhâm - Đội phó Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ, việc học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Đáng chú ý, nhiều học sinh chưa có ý thức đầy đủ về an toàn giao thông, đã bị lực lượng CSGT xử phạt trước đó.

“Những hành vi này không chỉ đe dọa tính mạng của các em mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn cho người khác. Ngoài ra, tình trạng học sinh để xe máy tràn lan ngoài khu vực nhà trường không đảm bảo an toàn, có thể bị các đối tượng xấu trộm cắp xe” - Trung tá Nguyễn Đức Nhâm cho biết.

CSGT lập danh sách xe máy, đối chiếu với danh sách phương tiện do nhà trường lập từ đầu năm học. Ảnh: T.C

Theo thống kê, trong đợt cao điểm bắt đầu từ tháng 10 vừa qua, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 39 trường hợp học sinh của Trường THPT Hà Huy Tập vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Sẽ tăng cường giáo dục, tuyên truyền

Thầy giáo Lại Thế Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho hay, trong tháng 10 vừa qua, nhà trường phối hợp với Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ tổ chức tuyên truyền cho đông đảo học sinh nhà trường. Công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định khi tham gia giao thông của học sinh cũng được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn tái diễn tình trạng học sinh vi phạm.

CSGT phát hiện nhiều học sinh lớp 10, chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe máy đến trường. Ảnh: T.C

Trường THPT Hà Huy Tập có 740 học sinh của 18 lớp, trong đó chỉ có 64 em ở nội trú. Số còn lại tập trung phần lớn tại TP.Tam Kỳ và các địa phương lân cận. Từ đầu năm học, nhà trường đã phân loại xe, nắm phương tiện đến trường của từng em; tổ chức cho các em ký cam kết chấp hành các quy định khi điều khiển xe điện, xe máy đến trường.

“Những học sinh vi phạm, bị CSGT lập biên bản và thông báo về trường, nhà trường cũng đã xử lý nghiêm, xem xét kết quả rèn luyện của học sinh và thông báo lỗi vi phạm cho phụ huynh để phối hợp nhắc nhở. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp với lực lượng CSGT để làm nghiêm, giáo dục các em tốt hơn để đảm bảo an toàn cho chính các em khi tham gia giao thông” - thầy Lại Thế Nam cho hay.

Xe máy hơn 50 phân khối do học sinh điều khiển để tại hẻm bên cạnh Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: T.C

Theo Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông có nhiều nguyên nhân. Một phần do sự chủ quan của gia đình khi giao xe máy cho con em mà không kiểm tra độ tuổi, không nhắc nhở các em về quy định pháp luật. Một phần do nhận thức, ý thức của một bộ phận học sinh vẫn chưa cao, cần có sự giám sát, giáo dục chặt chẽ hơn từ nhà trường và gia đình.

Sau khi kiểm tra bãi giữ xe và khu vực xung quanh nhà trường, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ đã thống kê số học sinh vi phạm, mời làm việc để nhắc nhở và yêu cầu các em ký cam kết không tái phạm.

Cán bộ CSGT trực tiếp giải thích cho học sinh về lỗi vi phạm và yêu cầu các em ký cam kết. Ảnh: T.C

Cán bộ CSGT đã trực tiếp giải thích cho các học sinh vi phạm về những quy định của Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là điều khoản liên quan đến độ tuổi và điều kiện để được điều khiển xe máy. Học sinh được nhắc nhở về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, cũng như những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra từ việc vi phạm luật.

Lực lượng CSGT Công an TP.Tam Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm.

CSGT Công an TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục kiểm tra các bãi giữ xe, nhà gửi xe của các trường THPT trên địa bàn, xử lý nghiêm học sinh vi phạm. Ảnh: T.C

CSGT khuyến cáo học sinh cần nghiêm túc chấp hành các quy định, phụ huynh tuyệt đối không giao xe máy cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Những trường hợp vi phạm, CSGT sẽ lập biên bản, xử lý nghiêm và thông báo về nhà trường để có biện pháp, chế tài xử lý, giáo dục.

[VIDEO] - CSGT Công an TP.Tam Kỳ kiểm tra tại Trường THPT Hà Huy Tập: