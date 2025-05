Chính quyền - đoàn thể Phát huy sức dân Thi Phương Sự đồng thuận của người dân cùng với những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp của Chi ủy, Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận đã tạo động lực thúc đẩy thôn Thi Phương (xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xây dựng thành công khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Đường vào thôn Thi Phương, xã Điện Phong. Ảnh: HUY HOÀNG

Gắn kết cộng đồng

Thôn Thi Phương có diện tích tự nhiên 179ha, có 453 hộ dân với 1.608 nhân khẩu, 4 tổ đoàn kết. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và chăn nuôi, một số ít kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Năm 2020 đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2023 được công nhận là thôn thông minh.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Thi Phương cho biết, sau khi có chủ trương xây dựng khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc do Mặt trận cấp trên phát động, Chi ủy, Ban nhân dân, Ban Công tác mặt trận thôn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân với phương châm phát huy sức dân, tập hợp khối đại đoàn kết để xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Người dân trong thôn đã hiểu được lợi ích của việc xây dựng khu dân kiểu mẫu, khu dân cư thông minh nên việc tuyên truyền vận động xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhân dân tự tháo gỡ tường rào, cổng ngõ, di dời hơn 2.200m tường rào xây dựng kiên cố, hiến hơn 3400m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Đến nay, tất cả trục đường ngõ xóm của thôn Thi Phương đã được bê tông hóa. Mỗi tuyến đường giao một đoàn thể phụ trách nên luôn đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ bảo hiểm y tế tự nguyện trong dân đạt 100%, không có trẻ em bỏ học, an ninh trật tự được đảm bảo...

Nhân dân hiến đất mở đường, tự chỉnh trang tường rào cổng ngõ khang trang. Ảnh: HUY HOÀNG

Ông Nguyễn Thành Xê - người dân thôn Thi Phương cho biết, mỗi hộ dân đều tự giác thực hiện chỉnh trang vườn tường, trồng hoa cây cảnh tạo cảnh quan thông thoáng, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Tự nhắc nhở nhau không làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm gần nhà mà phải đưa ra xa khu dân cư, tình làng, nghĩa xóm thêm khăng khít, bền chặt. Hiện nay, thôn Thi Phương có nhà văn hóa khang trang, các thủ tục hành chính được niêm yết bằng QR. Tang ma hiếu hỉ được tổ chức phù hợp với thuần phong mỹ tục, các hủ tục mê tín dị đoan được bài trừ.

Chung sức dựng xây

Trong phát triển kinh tế, nhân dân Thôn Thi Phương ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thường xuyên ra quân diệt chuột, tuân thủ gieo trồng đúng thời vụ.

Năng suất nông nghiệp mùa sau cao hơn mùa trước, các mô hình liên kết phát triển như: hỗ trợ cây, con giống, góp vốn, chia sẻ kỹ thuật nuôi trồng... được lan tỏa mạnh mẽ. Ngoài ra, thôn có hàng trăm lao động trẻ làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Chi hội Cựu chiến binh Thi Phương dọn vệ sinh tại các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Các đoàn thể trong thôn thực hiện tốt phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Thanh niên khởi nghiệp”; câu lạc bộ “Thanh niên làm kinh tế”.

Đến thời điểm hiện tại, mô hình “Vườn ươm cây giống” đã ươm hơn 4.500 cây giống các loại như chiều tím, mai vạn phúc, cau… đem trồng tại khu vực tiểu công viên và các tuyến đường chính của khu dân cư. Việc chỉnh trang đường làng ngõ xóm được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Mọi người, mọi nhà đều tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, thực hiện tốt quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai từ năm 2000, hằng năm đưa vào tiêu chí thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực.

Năm 2024, thôn Thi Phương tiếp tục giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” 13 năm liền, có 453/453 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa.

Các mô hình về xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”; “Khu dân cư và gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Dòng họ tự quản”, “ Chi hội người cao tuổi không có con cháu vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”... thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thu nhập bình quân của người dân Thi Phương đạt 68 triệu đồng/người/năm, thôn chỉ còn 5 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Dũng - Bí thư Chi bộ thôn Thi Phương khẳng định: “Thời gian đến, thôn sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân, huy động hợp lý các nguồn lực trong dân để xây dựng Thi Phương trở thành miền quê yên bình, đáng sống”.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phong, để có được thành tựu như hôm nay, Chi ủy, Ban nhân dân, Ban Công tác mặt trận thôn Thi Phương đã biết phát huy sức dân, hoạt động rất tích cực, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn và động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.