Nông thôn mới Điện Phong xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ nhiều phía, đặc biệt là tập trung phát huy tối đa nội lực, xã Điện Phong (Điện Bàn) đã xây dựng thành công mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống người dân cải thiện đáng kể.

Vụ đông xuân năm nay, năng suất lúa bình quân của xã Điện Phong đạt 70 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với cách đây 5 năm. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Nâng cao đời sống người dân

Ông Dương Hiển Công - Chủ tịch UBND xã Điện Phong cho biết, mỗi vụ nông dân trên địa bàn 7 thôn của xã sản xuất 163ha lúa. Nhờ đảm bảo nước tưới cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật, những năm qua năng suất lúa liên tục tăng. “Vụ đông xuân năm nay, năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 70 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với cách đây 5 năm” – ông Công nói.

Hiện nay, xã Điện Phong có khoảng 550ha đất màu; trong đó 95% diện tích chủ động nước tưới. Với sự hỗ trợ từ nhiều phía, nông dân Điện Phong đã quy hoạch xây dựng được hàng loạt mô hình sản xuất các loại cây trồng cạn và rau quả chủ lực như ớt, bắp, đậu phụng... theo phương thức hàng hóa tập trung. Bình quân hằng năm, 1ha đất màu cho nhà nông mức thu nhập 170 - 200 triệu đồng.

Nhiều lao động nữ ở Điện Phong có việc làm ổn định tại các công ty may mặc trên địa bàn xã. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Trên lĩnh vực chăn nuôi, người dân Điện Phong đầu tư phát triển mạnh mô hình nuôi bò ngoại và bò lai thương phẩm theo phương thức thâm canh. Theo ông Dương Hiển Công, tính đến giữa tháng 5/2025 toàn xã có khoảng 3.000 con bò, chủ yếu là giống bò ngoại 3B có xuất xứ từ Bỉ.

“Trong tổng đàn bò nêu trên, có hơn 70% được nuôi theo mô hình trang trại và gia trại với số lượng từ 5 con trở lên. Đáng chú ý, hiện cả xã có 4 trang trại nuôi bò 3B với quy mô lớn, bình quân mỗi mô hình gần 200 con.

Thực tế cho thấy, nuôi 1 con bò 3B trong vòng 1 năm, người dân có mức lãi ròng khoảng 6 - 8 triệu đồng; thời điểm giá bán sản phẩm trên thị trường tăng cao, lãi ròng khoảng 10 - 12 triệu đồng/con/năm” - ông Công chia sẻ.

Nghề điêu khắc gỗ phát triển khá mạnh ở xã Điện Phong. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Thời gian qua, lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ - du lịch của Điện Phong cũng chuyển biến mạnh mẽ...

Ông Lê Thành - Bí thư Đảng ủy xã Điện Phong cho biết, nhờ kinh tế phát triển mạnh nên đời sống người dân cải thiện đáng kể. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của Điện Phong đạt 67,3 triệu đồng. Hiện nay, toàn xã không còn hộ nghèo, trừ hộ trong diện bảo trợ xã hội.

Hạ tầng khang trang

Do xây dựng khá lâu nên tuyến đường có chiều dài 250m, từ đình An Trường đến nhà thờ tộc Đỗ thuộc thôn Hà An (xã Điện Phong) nhỏ hẹp và bị xuống cấp nặng.

Những năm qua, cán bộ và hội viên nông dân ở xã Điện Phong tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Trước tình trạng đó, chính quyền xã Điện Phong vừa đầu tư 1,1 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường này lên 5,5m và đổ bê tông xi măng kiên cố, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu ở xã Điện Phong phấn khởi khi công trình nhà đa năng được đầu tư xây dựng với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng, tạo thuận lợi trong quá trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...

Ông Lê Thành cho hay, năm 2014 địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), trước một năm so với mục tiêu đề ra.

Nhờ nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến năm 2022 Điện Phong được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao và ngày 21/2/2025 UBND tỉnh có Quyết định số 427 công nhận Điện Phong đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2024.

Ông Dương Hiển Công thông tin, trong quá trình thực hiện mô hình NTM từ năm 2011 - 2025, bằng nhiều nguồn vốn huy động, địa phương đã đầu tư 155 tỷ đồng cho chương trình này. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 đầu tư 71 tỷ đồng xây dựng xã NTM, giai đoạn 2015 - 2025 chi 84 tỷ đồng xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu.

Diện mạo trung tâm hành chính xã Điện Phong ngày càng khang trang. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Trong tổng nguồn vốn nêu trên, Điện Phong dành khoảng 80% kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Đến nay, toàn bộ 3,5km đường ĐT, 1km đường ĐH, 3km đường ĐX và 50km đường liên thôn, ngõ xóm của Điện Phong đã được nâng cấp, mở rộng; hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Ngoài việc đầu tư xây mới trung tâm văn hóa và khu thể thao xã, những năm qua Điện Phong cũng dành nguồn lực xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, khu thể thao, điểm vui chơi - giải trí ở 7 thôn của xã.

Đáng ghi nhận, đến nay cả 3 ngôi trường trên địa bàn xã, gồm: Trường Mẫu giáo Điện Phong, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3…