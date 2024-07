Y tế Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (QNO) - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ vừa phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng thành công cho trường hợp một bệnh nhân lớn tuổi bị té ngã.

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: L.Q

Theo đó, nữ bệnh nhân 64 tuổi, ngụ tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My nhập viện trong tình trạng sưng đau, phù nề vai trái do bất cẩn té ngã.

Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán sơ bộ chấn thương vai trái với biểu hiện sưng nề, ấn đau nhói trên đầu xương cánh tay trái. Qua các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp X-quang, phát hiện bệnh nhân bị vỡ củ lớn đầu trên xương cánh tay trái.

Nhận định bệnh nhân cần được phẫu thuật ngay và sau khi kiểm tra cho thấy, sức khỏe bệnh nhân đáp ứng được cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ thực hiện hội chẩn và chỉ định phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vis khóa trên màn hình tăng sáng C-arm.

Đây là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, không mở ổ gãy. Phẫu thuật này được xem là phương pháp can thiệp tối thiểu và hiện đại nhằm giảm thiểu tổn thương đến các phần mềm xung quanh.

So với mổ mở thông thường thì phương pháp kết hợp xương trên C-Arm có nhiều ưu điểm vượt trội hơn như vết mổ nhỏ ít để lại sẹo, thời gian phục hồi nhanh, sau mổ bệnh nhân sẽ ít đau hơn và ít có nguy cơ nhiễm trùng so với mổ mở.

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng C-arm là phương pháp thường quy được Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ ưu tiên thực hiện cho các bệnh nhân bị gãy xương do tai nạn lao động hoặc té ngã trong sinh hoạt hằng ngày.