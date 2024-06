Chính quyền - đoàn thể Phê duyệt kế hoạch ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu tại Bắc Trà My (QNO) - UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bắc Trà My phổ biến rộng rãi kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, đầu tư mua sắm trang thiết bị, bố trí lực lượng phòng ngừa và luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục nếu sự cố xảy ra.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Bắc Trà My do UBND huyện Bắc Trà My làm chủ đầu tư lập, Hội đồng thẩm định của Sở TN-MT thẩm định.

Theo quyết định này, UBND huyện Bắc Trà My được giao trách nhiệm chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung trong kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được thẩm định, phê duyệt, đúng Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Bắc Trà My phổ biến rộng rãi kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị biết để thực hiện. Hằng năm, có kế hoạch tổ chức tập huấn, tổ chức thực hành huấn luyện ứng phó hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó.

Địa phương có kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu; bố trí lực lượng, kinh phí đảm bảo phòng ngừa và luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu tại địa phương.

Khi có tình huống tràn dầu xảy ra dẫn đến sự cố cháy nổ tại địa phương, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải kịp thời chỉ đạo và nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ hoặc điều động kịp thời phương tiện, trang thiết bị để triển khai ngay các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, chữa cháy, khắc phục hậu quả môi trường...