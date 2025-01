Chính trị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chúc tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Tam Kỳ (QNO) - Sáng nay 17/1/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Tam Kỳ nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng quà tết của tỉnh cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: H.Đ

Tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng quà trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được chăm sóc tại đây, chúc các cháu mạnh khỏe, đón một cái tết cổ truyền thật vui tươi, ấm áp.

Đồng chí Hồ Quang Bửu cũng gửi lời chúc mạnh khỏe, đón xuân bình yên đến cán bộ, nhân viên trung tâm; mong muốn trung tâm tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và luyện tập, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ khuyết tật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng quà Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật Quảng Nam. Ảnh: H.Đ

Thăm Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Quang Bửu đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp tết, phòng chống các loại tội phạm và phòng cháy chữa cháy để nhân dân đón một mùa xuân yên vui.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chúc tết Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an tỉnh. Ảnh: H.Đ

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến thăm, chúc tết Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) và Hội đồng Giám định y khoa Quảng Nam.