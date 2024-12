Kinh tế Phong phú sản phẩm nông thôn, miền núi Quảng Nam (QNO) - Chiều tối 16/12, tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) đã diễn ra phiên khai mạc Hội chợ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm miền núi Quảng Nam năm 2024. Sự kiện do Sở Công Thương và UBND huyện Đại Lộc phối hợp tổ chức.

Khai mạc Hội chợ Trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm miền núi Quảng Nam năm 2024. Ảnh: L.L

Tham gia hội chợ có 70 gian hàng sản phẩm nông thôn, miền núi đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh bao gồm Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Quế Sơn, Nông Sơn, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My.

Sự kiện quy tụ nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp đến từ 12 huyện, thị, thành phố tham gia. Ảnh: L.L

Theo quan sát, hàng hóa năm nay khá phong phú, đa dạng bao gồm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khởi nghiệp, sản phẩm miền núi… chủ yếu thuộc các ngành hàng thực phẩm, dược liệu, đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ…

Hầu hết sản phẩm đều đạt chất lượng, giá cả phải chăng. Ảnh: L.L

Ngay từ chiều, rất đông người dân đã đến tham quan mua sắm tại các gian hàng. Sự kiện được xem là cơ hội để các chủ thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng bá hình ảnh, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối giao thương và tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại đến người tiêu dùng, đối tác. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 18/12/2024.

Sự kiện là cơ hội để nhiều chủ thể, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Ảnh: L.L

Khách hàng có thể thử ngay sản phẩm tại hội chợ trước khi mua về. Ảnh: L.L

Các gian hàng thực phẩm và hương liệu thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Ảnh: L.L

Sản phẩm nông thôn tại hội chợ khá phong phú, đa dạng. Ảnh: L.L