An ninh trật tự Phú Ninh chỉ đạo gia tăng tần suất truy quét vàng trái phép tại Tam Lãnh

(QNO) – Trước tình hình khai thác vàng trái phép diễn ra dai dẳng ở xã Tam Lãnh, UBND huyện Phú Ninh giao Công an huyện chủ trì, chủ động gia tăng tần suất theo dõi, bố trí lực lượng kiểm tra, truy quét tại các "điểm nóng"…

Lực lượng chức năng tiêu hủy công cụ phục vụ khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh. Ảnh: LLCN

Tại Công văn 882 ngày 12/6/2024, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh giao Công an huyện chủ trì, chủ động gia tăng tần suất theo dõi, bố trí lực lượng kiểm tra, truy quét các điểm nóng khai thác, chế biến vàng trái phép tại các khu vực như: Thác Trắng, Đồi Sim, Sũng Mùn, Hố Ba Liên, Truông Tối, Vực Bộng và một số khu vực khác thuộc thôn Bồng Miêu, thôn Đàn Thượng (xã Tam Lãnh).

Cùng với đó, bố trí lực lượng theo dõi, nắm bắt các đối tượng là chủ hầm lò, lán trại để mời làm việc; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định để răn đe, giáo dục và có biện pháp quản lý, không để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực đã tổ chức truy quét, đẩy đuổi. Tập trung xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng phương tiện cơ giới khai thác vàng trái phép.

Đối với Phòng TN-MT huyện, UBND huyện Phú Ninh yêu cầu phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Công an huyện, UBND xã Tam Lãnh trong công tác kiểm tra, truy quét theo kế hoạch của Công an huyện ban hành. Theo dõi, hướng dẫn UBND xã Tam Lãnh trong việc lập hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm về hủy hoại đất (đào xới đất rừng để khai thác vàng) theo quy định.

Hiện trường khai thác vàng tại xã Tam Lãnh được lực lượng chức năng truy quét ghi lại. Ảnh: LLCN

Đồng thời, giao UBND xã Tam Lãnh xây dựng kế hoạch và chủ động bố trí lực lượng Công an xã kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, chế biến vàng trái phép tại địa phương theo phân cấp; phối hợp với Công an huyện trong các đợt kiểm tra, truy quét do Công an huyện chủ trì và bố trí lực lượng theo dõi, kiểm tra sau khi truy quét, nếu phát hiện tái phạm kịp thời xử lý hoặc báo cáo về UBND huyện chỉ đạo đợt kiểm tra, truy quét tiếp theo…