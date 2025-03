Quy hoạch - Đầu tư Phú Ninh sẽ trở thành vùng động lực phía Nam Quảng Nam (QNO) - Phú Ninh đang hướng đến là vùng động lực kinh tế - xã hội của hành lang phía Nam Quảng Nam, phát triển về công nghiệp, dịch vụ, thương mại của tỉnh.

Phú Ninh hiện có 4 cụm công nghiệp thu hút 33 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng. Trong ảnh: Cụm công nghiệp Phú Mỹ (xã Tam Phước). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Ưu tiên phát triển công nghiệp

Theo ông Trần Quốc Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, khi mới thành lập huyện, địa phương chỉ có 1 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tam Đàn với quy mô gần 12,5ha.

Đến năm 2010, đã thu hút lấp đầy 100% diện tích với 4 doanh nghiệp, đầu tư khoảng 316 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.889 lao động, tạo ra giá trị sản xuất 835,7 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng giá trị toàn ngành công nghiệp của huyện.

Nhận thấy lợi thế, tiềm năng của một huyện tiếp giáp với thành phố tỉnh lỵ có thuận lợi về giao thông, đất đai, lực lượng lao động. Năm 2018, Phú Ninh đưa vào quy hoạch mạng lưới CCN trên địa bàn toàn tỉnh gồm 7 CCN với tổng diện tích khoảng 243ha, bao gồm Tam Đàn, Chợ Lò, Phú Mỹ, Đồi 30, Tam Dân, Tam Lộc và Hòa Bình.

“ “Với 4 cụm được thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng. Riêng CCN Hòa Bình đang thực hiện các thủ tục thành lập cụm và phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đến nay, các CCN đã thu hút được 33 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án FDI và 26 dự án đầu tư DDI” Ông Trần Quốc Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh

Công nhân sản xuất tại Công ty CP Tahhsin Phú Mỹ (Tam Phước). Ảnh chụp tháng 12/2024. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Trong thời gian đến, ngành công nghiệp của Phú Ninh tiếp tục phát triển đảm bảo cơ cấu hợp lý, quy hoạch theo hướng bền vững, tiến tới phát triển thành trung tâm công nghiệp của tỉnh. Địa phương này từng bước đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải cho các CCN, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Và sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi theo hướng phối hợp giải quyết thủ tục nhanh nhất, hiệu quả nhất cho nhà đầu tư. Tăng cường chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, có trọng tâm, trọng điểm.

“Tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh là cách để thu hút các nhà đầu tư lớn về đóng chân tại Phú Ninh” - ông Trần Quốc Danh nói.

[VIDEO] - Cụm công nghiệp Phú Mỹ (xã Tam Phước):

Định vị bản sắc các đô thị

Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh Nguyễn Hùng Linh cho biết, thị trấn này đang rõ nét diện mạo của đô thị trung tâm hành chính huyện. Thị trấn đã đạt đô thị loại 5, có 5/6 tuyến phố văn minh được huyện công nhận. Hệ thống kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất phục vụ công tác hành chính của các cơ quan huyện, thị trấn được đầu tư khang trang.

Thu ngân sách luôn duy trì ở mức khá, bình quân hằng năm thu phát sinh kinh tế do thị trấn quản lý thu tăng 20% và tăng trên 34% so với năm 2009. Cơ cấu kinh tế luôn chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị các ngành sản xuất tăng hơn 10 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 4 lần so với năm 2009.

Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nếu năm 2009 chưa có một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào thì đến nay đã có 7 doanh nghiệp hoạt động và 433 hộ kinh doanh cá thể, tăng gấp 3,5 lần so với trước khi thành lập. Điểm nổi bật cụm công nghiệp Đồi 30 được hình thành,góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động ở địa phương.

“Sáp nhập cùng xã Tam Vinh đã giúp hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi nên tin rằng trong tương lai gần thị trấn Phú Thịnh sẽ trở thành đô thị loại V theo đúng nghĩa. Chúng tôi hướng đến xây dựng đô thị thị trấn Phú Thịnh mang đậm nét “sáng - xanh - sạch - đẹp”, là trung tâm kinh tế - xã hội - dịch vụ của huyện” - ông Nguyễn Hùng Linh nói.

Thị trấn Phú Thịnh đã trở nên khang trang, đẹp đẽ. Ảnh chụp ngày 3/3/2025. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Xuân Chính, Phú Ninh luôn chú trọng phát triển đô thị. Trong đó, trọng tâm là xây dựng thị trấn Phú Thịnh với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao tiêu chí đô thị loại V và đạt một số tiêu chí đô thị loại IV thị trấn Phú Thịnh vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Phú Ninh cũng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1/5000 vệt dân cư -thương mại - dịch vụ dọc Quốc lộ 1A đoạn từ Kỳ Lý đến giáp huyện Thăng Bình được tỉnh phê duyệt năm 2017 làm cơ sở triển khai các dự án và thu hút đầu tư.

“ “Ngoài thị trấn Phú Thịnh thì chúng tôi cũng định hình không gian phát triển đô thị đối với khu trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn, từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển đô thị để hình thành cấu trúc đô thị. Xác định đến năm 2025, 2 địa phương này cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V và đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại V”. Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh

[VIDEO] - Đô thị Phú Thịnh qua góc nhìn flycam: