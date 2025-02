Xã hội Phụ nữ xã Bình An quảng bá sản phẩm truyền thống Phiên chợ quê tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, cũng là cơ hội để giới thiệu sản phẩm do phụ nữ xã Bình An (Thăng Bình) trực tiếp sản xuất, mang về doanh thu hơn 300 triệu đồng.

Những sản phẩm đặc trưng của quê hương Bình An được đem bán tại chợ quê lần này. Ảnh: GIANG BIÊN

Lâu nay xã Bình An nổi tiếng với các loại nông sản như gừng, nghệ, tiêu, lá mùng năm... và đều được bày bán tại phiên chợ quê vào cuối tuần qua.

Tham gia phiên chợ, gia đình bà Hồ Thị Bông (thôn An Mỹ, xã Bình An) chuẩn bị hơn 100kg tiêu, gừng, nén và rau củ quả một phần gia đình trực tiếp sản xuất và thu mua thêm ở các hộ lân cận để bán cho người tiêu dùng.

Bà Bông cho hay: “Lần đầu tham gia phiên chợ ai cũng bán được hàng hóa của gia đình mình. Chúng tôi niêm yết giá công khai từng mặt hàng để bà con đến mua không phải hỏi nhiều, thuận tiện chọn sản phẩm phù hợp”.

Nông sản của xã được bày bán tại chợ phiên. Ảnh: HỒNG NĂM

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, hình thức bài trí các gian hàng rất bắt mắt với đôi gánh, ang đựng lúa... Các món ăn dân dã và truyền thống cây nhà lá vườn được bày bán như bánh ít, bánh đún, mỳ trộn… do chính nông dân, hội viên phụ nữ tự làm.

Phiên chợ lần này cũng đã kết nối các sản phẩm khởi nghiệp nổi tiếng của phụ nữ Thăng Bình như dầu tràm Linh Vũ, bún phở khô Hương Huệ, tinh bột nghệ Tabitha, trứng gà ác Điệp Oanh…

Những sản phẩm do chính tay phụ nữ Bình An trực tiếp sản xuất mang bán. Ảnh: GIANG BIÊN

Ngày hội “ Phụ nữ thời đại mới” năm 2025 do Hội LHPN xã Bình An tổ chức với chuỗi các hoạt động giao lưu dân vũ, bóng chuyền hơi, trò chơi dân gian, hô hát lô tô, văn nghệ... Trong đó điểm nhấn là phiên chợ quê kết nối trưng bày sản phẩm khởi nghiệp do phụ nữ Bình An sản xuất và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của huyện Thăng Bình thu hút nhiều người đến mua sắm.

Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình An cho hay: “Qua hai ngày tổ chức, phiên chợ đã thu hút 8 gian hàng của 7 chi hội và công đoàn cơ sở xã, mang về doanh thu hơn 300 triệu đồng. Đây là cơ hội cho phụ nữ giao lưu, học hỏi những kiến thức về khởi nghiệp để tự tin phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Thăng Bình và xã Bình An trao tiền nhận đỡ đầu cho học sinh Bình An. Ảnh: HỒNG NĂM

Dịp này, Hội LHPN xã Bình An cũng đã trao sinh kế cho 3 hội viên phụ nữ khuyết tật (3 triệu đồng/người); nhận đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi (300 nghìn đồng/tháng/em) cho đến khi học hết bậc trung học phổ thông”.

Bà Phan Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình cho biết, cùng với Bình An, Hội LHPN xã Bình Giang, Bình Triều vừa phối hợp tổ chức chương trình chợ quê.

Qua đó góp phần kết nối cộng đồng, nâng tầm giá trị các các mặt hàng ẩm thực đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của phụ nữ Thăng Bình đến với người dân trong và ngoài huyện.