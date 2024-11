Phước Sơn tập trung phát triển kinh tế từ cây dược liệu

“

Năm 2022, Phước Sơn thử nghiệm di thực giống sâm Ngọc Linh về trồng tại khu vực thôn 3, xã Phước Lộc. Trong đó, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh được 1.000 cây giống, UBND huyện Phước Sơn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn 500 cây trồng ở khu vực có độ cao 1.200m so với mực nước biển; giao cho nhóm hộ 500 cây trồng ở độ cao 1.400m.

Kết quả cho thấy, giống sâm Ngọc Linh do người dân trồng sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Do đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn đã di dời vườn trồng lên cùng độ cao với nhóm hộ. Đến nay, sâm đều phát triển tốt, song do chưa đủ thời gian thu hoạch nên việc kiểm định chất lượng còn phải chờ đợi thêm.