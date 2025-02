An ninh trật tự Phước Sơn xây dựng nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc (QNO) - Chiều 27/2, UBND huyện Phước Sơn tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Ảnh: THANH THẢO

Năm 2024, Công an huyện Phước Sơn xử lý hành chính 6 vụ/8 đối tượng vi phạm trật tự xã hội; 2 vụ/4 đối tượng vi phạm lĩnh vực kinh tế - môi trường; 6 vụ/7 bị can về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 14 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 4 trường hợp; khởi tố 1 vụ về tội hủy hoại rừng…

Toàn huyện xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6 người, bị thương 12 người (tăng 3 vụ, giảm 2 người chết, tăng 4 người bị thương so với năm 2023); xử lý 107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Năm qua, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an huyện Phước Sơn chú trọng xây dựng và củng cố. Toàn huyện có 10 loại với 3 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: Tiếng loa an ninh, đội cờ đỏ tự quản về an ninh trật tự, tổ hòa giải, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy… Qua đó từng bước giảm thiểu các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Tại hội nghị, UBND huyện Phước Sơn khen thưởng 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024.