Du lịch Quảng bá du lịch Quảng Nam tại Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh 2024 (QNO) - Từ ngày 4-7/4, ngành du lịch Quảng Nam tham gia Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh 2024 với chủ đề "20 năm - hành trình sống động".

Gian hàng của ngành du lịch Quảng Nam tham gia Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh 2024. Ảnh: CTV

Với thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City", Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh 2024 với 100 gian hàng mang đến sự "bùng nổ" các chương trình kích cầu du lịch. Trong đó có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch (tổng giá trị 50 tỷ đồng) của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và sơ cở kinh doanh dịch vụ khác như (spa, du lịch y tế, cở sở ăn uống, mua sắm)

Nhiều sản phẩm có chính sách khuyến mãi, giá ưu đãi lên đến 60%, cùng quà tặng chất lượng và dịch vụ đi kèm hấp dẫn. Còn có các chương trình giảm giá trực tiếp, bốc thăm trúng thưởng, quà tặng, bốc thăm trúng thưởng, đố vui có thưởng… khi khách đến tham quan ngày hội và đăng ký tour du lịch.

Tham dự ngày hội, ngành du lịch Quảng Nam mang đến nhiều hoạt động như: Trưng bày, cung cấp, giới thiệu thông tin điểm đến, các chương trình khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ du lịch Quảng Nam; trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP...

Du khách đến ngày hội trải nghiệm gian hàng du lịch Quảng Nam và nhận quà. Ảnh: CTV

Nhiều doanh nghiệp du lịch đồng hành với ngành du lịch địa Quảng Nam tham dự sự kiện cùng các gói kích cầu hấp dẫn như: Citadines Pearl Hoi An, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness, VinWonders Nam Hội An...

Dịp này, ngành du lịch Quảng Nam giới thiệu chương trình kích cầu du lịch với chủ đề "Quảng Nam - Miền xanh di sản" cùng các sản phẩm du lịch diễn ra đến cuối năm 2024 với nhiều mức giá ưu đãi đến du khách trong nước và quốc tế.