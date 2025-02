Nhà nước và cử tri Quảng Nam ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Dữ liệu UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dữ liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện Luật Dữ liệu.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện luật.

Đồng thời gắn với trách nhiệm, vai trò chủ trì của Công an tỉnh trong công tác phối hợp các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Dữ liệu.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Dữ liệu.

Đối với việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH-CN; Sở Tư pháp; UBND cấp huyện gửi kết quả về Công an tỉnh trước ngày 20/6/2025. Công an tỉnh tổng hợp kết quả rà soát và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát về Bộ Công an trước ngày 28/6/2025.

Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, chú trọng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dữ liệu; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu.

Đồng thời biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Dữ liệu và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu…