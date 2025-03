Cơ chế chính sách Quảng Nam ban hành quy định về mức chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định mức chi đảm bảo cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quy định này không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng trong giải phóng mặt bằng mà còn thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Theo quyết định, mức chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phân bổ theo từng khu vực, đảm bảo phù hợp với đặc điểm phát triển của từng địa phương.

Cụ thể, tại TP.Tam Kỳ, Hội An (trừ xã đảo Tân Hiệp) và thị xã Điện Bàn, mức chi là 3% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, riêng các dự án hạ tầng theo tuyến áp dụng mức 3,5%.

Đối với các huyện Núi Thành (trừ xã Tam Hải), Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Phú Ninh, Duy Xuyên, mức chi 4,5%; trong khi các dự án hạ tầng theo tuyến là 5%.

Các huyện miền núi và xã đảo Tân Hiệp (Hội An), bao gồm Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, xã Tam Hải (huyện Núi Thành) có mức chi 5%; riêng các dự án hạ tầng theo tuyến được nâng lên 5,5%.

Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các khu vực có địa hình khó khăn, cần nhiều nguồn lực để tái định cư ổn định cho người dân.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định này.

Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, các đơn vị liên quan phải báo cáo kịp thời để UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Việc ban hành quy định mới về mức chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không chỉ góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đây là một bước đi chiến lược trong công tác quản lý đất đai, giúp tỉnh Quảng Nam phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.