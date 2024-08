Xã hội Quảng Nam cần tiếp tục quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông (QNO) - Tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm có sự biến động song số người tử vong hoặc bị thương tăng, hoặc giảm lại không sâu. Các ngành chức năng, địa phương cần có giải pháp mạnh để trị “căn bệnh” này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bảo đảm ATGT 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: C.T

Nhiều biến động

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 217 vụ TNGT, làm chết 90 người và bị thương 186 người. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 55 vụ (tăng 33,95%), giảm 8 người chết (giảm 8,16%), tăng 57 người bị thương (tăng 44,19%). Như vậy, số người bị thương vẫn tăng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh nhìn nhận, người chết giảm so với 6 tháng đầu năm 2023 là tín hiệu tốt, song đừng chủ quan bởi vì con số vẫn ở mức rất cao. Hơn nữa, 6 tháng đầu năm 2024 không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng (trong khi 6 tháng đầu năm 2023 đã xảy ra 4 vụ làm chết 19 người, bị thương 25 người).

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cảnh báo, mặc dù đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nhưng số vụ TNGT vẫn tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ATGT. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Theo đó, người qua đường không quan sát chiếm 22% số vụ; sử dụng rượu bia, chất có cồn chiếm 5,88%; đi không đúng phần đường, làn đường, chiều đường chiếm 16,67%; chuyển hướng chiếm 19,9%. Đối tượng gây tai nạn là người điều khiển mô tô, xe gắn máy chiếm gần 70%; nhóm tuổi từ 18 đến 55 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 76%.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nồng độ cồn. Ảnh: C.T

Lực lượng chức năng thông tin thêm, người tự gây TNGT xảy ra nhiều (chiếm 34 vụ, làm chết 27 người). Thời gian xảy ra chủ yếu vào ban đêm, do người buồn ngủ, hoặc đã sử dụng rượu bia dẫn đến mất khả năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua kiểm tra, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm trật tự ATGT, nhất là nồng độ cồn. Thống kê từ ngày 19/4/2023 đến 19/4/2024 (qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ), trên địa bàn tỉnh có 144 trường hợp đảng viên, cán bộ công chức vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông bị phát hiện, xử lý.

Một nguyên nhân khác khiến TNGT luôn diễn biến phức tạp, đó là hạ tầng giao thông chưa đảm bảo, nhất là một số tuyến đường huyết mạch. Điển hình như quốc lộ 1 qua Quảng Nam còn đến 39km chưa có làn đường riêng cho xe thô sơ, người đi bộ; nhiều tuyến quốc lộ (14G, 14D, 40B đoạn Bắc Trà My - Nam Trà Mỳ), tỉnh lộ, huyện lộ chật hẹp, quanh co, xuống cấp nặng... Trong khi đó, lưu lượng phương tiện ô tô, mô tô gia tăng nhanh chóng dẫn đến TNGT, va chạm gây thương tích. Thống kê cho thấy, đến tháng 7/2024, cơ quan chức năng của tỉnh đang quản lý ô tô đang quản lý 65.643 ô tô và 1.184.557 mô tô.

Dùng biện pháp mạnh

Đại tá Hồ Song Ân chỉ đạo công an các địa phương quyết liệt xử lý vi phạm ATGT. Ảnh: C.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cảnh báo 3 địa phương giảm sâu về số người chết do TNGT trong 6 tháng đầu năm 2024 gồm Duy Xuyên (giảm 8), Phước Sơn (giảm 3), đặc biệt là Núi Thành (giảm 11) song không thể lạc quan. Bởi lưu lượng người và phương tiện lưu thông qua địa bàn tiếp tục gia tăng; ngược lại ý thức của một bộ phận người điều khiển phương tiện còn kém, không tuân thủ các quy tắc an toàn. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các ngành chức năng, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố cũng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không làm qua loa chiếu lệ để đếm số người tham dự đưa vào báo cáo, mà cần làm thực chất, hiệu quả.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh khẳng định, ngoài công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở phải tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt xử lý vi phạm trật tự ATGT với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “tính mạng của con người là trên hết, trước hết”.

Còn theo Thượng tá Phan Thanh Hồng, cảnh sát giao thông tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT như chạy quá tốc độ, chở quá tải, đi không đúng làn đường, phần đường, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia. Chủ động phối hợp tuyên truyền pháp luật, nhất là Luật Trật tự ATGT vừa được Chủ tịch nước công bố.

Cần chú ý kiểm soát các bến đò ngang chở khách. Ảnh: C.T

Lực lượng chức năng kiến nghị các cấp, ngành giáo dục quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 31, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị này và giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương, song việc triển khai chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, học sinh vi phạm ATGT diễn ra phổ biến. TNGT liên quan đến lứa tuổi học trò còn nhiều (6 tháng xảy ra 25 vụ, làm chết 6 em và 21 em khác bị thương tật nặng). Các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục bất cập về hạ tầng, vì mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ xảy ra sạt lở, mất ATGT rất cao.