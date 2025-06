Giáo dục - Việc làm Quảng Nam chuẩn bị chu đáo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Tổ chức vào thời điểm giải thể cấp huyện, sáp nhập xã, phường nên công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi chắc chắn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa kết thúc. Ảnh: Xuân Phú

Hoàn thành “nhiệm vụ lịch sử”

Quảng Nam vừa tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026, gồm cả chuyên và không chuyên. Diễn ra trong các ngày 3, 4 và 5/6 với hơn 18 nghìn thí sinh (TS) dự thi tại 60 hội đồng thi ở cả 17 huyện, thị xã, thành phố, quy mô kỳ thi lớn trải dài trên địa bàn rộng cả tỉnh tương tự kỳ thi THPT quốc gia.

Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành GD-ĐT cũng như sự phối hợp tổ chức thực hiện của các ngành chức năng, các địa phương, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã diễn ra thành công tốt đẹp, được đánh giá đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, đúng quy chế, đặc biệt là công tác an ninh, an toàn.

Đây là lần đầu tiên Quảng Nam tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thay cho xét tuyển nhiều năm qua. Để thay đổi phương thức tuyển sinh vốn duy trì trước đó, tỉnh đã có quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, từ công tác chuyên môn của ngành đến ý chí chính trị của lãnh đạo tỉnh.

Qua kỳ thi cho thấy, dù có thêm chút áp lực đối với học sinh, phụ huynh nhưng điều quan trọng là hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào các trường THPT, góp phần tạo động lực học tập cho học trò; đồng thời khắc phục những hạn chế khi thực hiện tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển. Vì vậy, kỳ thi đã nhận được sự đồng thuận cao của xã hội.

Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, năm đầu tiên tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, cũng là năm cuối cùng trước khi thực hiện chủ trương sáp nhập với TP.Đà Nẵng.

Thế nên, có thể coi đây là “nhiệm vụ lịch sử” mà Quảng Nam vừa hoàn thành để GD-ĐT xứ Quảng bước vào hành trình mới. Đây cũng được coi là đợt tổng diễn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, TS dự thi hai môn Ngữ văn, Toán và bài thi tự chọn gồm hai môn thi (giảm 2 môn thi so với trước).

Riêng đối với TS học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (hơn 550 TS) sẽ thi các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, bài thi khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc bài thi khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Sở GD-ĐT cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Quảng Nam dự kiến có tổng cộng gần 18.600 TS dự thi. Cả tỉnh sẽ bố trí 62 điểm thi, gồm 52 điểm thi tại trường THPT, 10 điểm thi tại trường THCS. Có 2 điểm thi dành cho TS dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 tại Hội An và Tam Kỳ.

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thời gian qua Sở GD-ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm Trưởng ban; các phó trưởng ban và thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện công tác thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 trên địa bàn tỉnh và đã nhiều lần tổ chức họp để quán triệt nhiệm vụ.

Tổ chức vào thời điểm chấm dứt hoạt động cấp huyện, sáp nhập xã, phường nên nhiều ý kiến lo ngại công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi sẽ gặp khó khăn.

Ông Đặng Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc băn khoăn về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi do công an cấp huyện giải thể, chỉ còn công an cấp xã nên cần sự quan tâm chỉ đạo của Công an tỉnh và Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Một lãnh đạo Phòng PA03 Công an tỉnh chia sẻ, sau khi không còn công an cấp huyện, lĩnh vực giao thông, phòng cháy chữa cháy chuyển hết về tỉnh quản lý nên có phần khó khăn trong chỉ đạo kiểm tra tại các điểm thi.

Tuy nhiên, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, điều động công an xã lân cận các điểm thi hỗ trợ lực lượng nhằm đảm bảo anh ninh an toàn trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. Chắc chắn trong thời gian kỳ thi diễn ra, lực lượng công an sẽ tích cực phối hợp với các ngành, địa phương triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2025 mới đây nhấn mạnh nhiệm vụ và sứ mệnh thực hiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần cuối cùng của tỉnh Quảng Nam, trên tinh thần chung phải cố gắng hết sức, không được chủ quan, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Các địa phương tăng cường phối hợp với Sở GD-ĐT để tổ chức tốt kỳ thi. Công việc này không chỉ là trách nhiệm của ngành GĐ-ĐT mà đòi hỏi các ngành, địa phương cùng vào cuộc.