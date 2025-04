Quốc phòng - An ninh Quảng Nam có 2 cá nhân được tuyên dương trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (QNO) - Cục Công tác chính trị Bộ Công an vừa công bố danh sách 80 đoàn viên thanh niên xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2020 - 2025. Tỉnh Quảng Nam vinh dự có 2 cá nhân được tuyên dương.

Anh Nguyễn Văn Thuận (thứ 2 từ trái qua) trong một hoạt động hỗ trợ đăng ký biển kiểm soát xe mô tô cho công dân. Ảnh: Huyện đoàn Duy Xuyên

Hai cá nhân của Quảng Nam gồm anh Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đoàn xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên và anh Lê Đắc Hùng - Bí thư Đoàn xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Các cá nhân được tuyên dương là đoàn viên thanh niên đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Công an nhân dân (CAND), thường xuyên xuất hiện ở tuyến đầu, những nơi khó khăn, đồng hành trong công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, góp phần giữ an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Lê Đắc Hùng (thứ 5 từ phải qua) tại lễ ra mắt Đội hình thanh niên xung kích vì an ninh trật tự xã Tam Lãnh. Ảnh: Huyện đoàn Phú Ninh

Chương trình tuyên dương nằm trong chuỗi hoạt động của Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) do Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Hội trại diễn ra trong 3 ngày, từ 18 - 20/4 tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là hoạt động chính trị sôi nổi, tiêu biểu của lực lượng vũ trang CAND trong dịp cả nước hướng về đại lễ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).