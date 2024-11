Thủy sản Quảng Nam còn 80 tàu cá “3 không” (QNO) - Đến nay, Quảng Nam vẫn còn 80 tàu cá không đăng ký, cấp phép, đăng kiểm (tàu cá “3 không”). Trong đó, huyện Núi Thành có 46 phương tiện, Duy Xuyên có 4 chiếc, Hội An có 23 chiếc, Thăng Bình có 7 chiếc.

Quảng Nam đang kiểm soát chặt tàu cá, giải quyết dứt điểm tàu cá "3 không". Ảnh: Q.VIỆT

Theo ông Võ Văn Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam, việc giải quyết tàu cá “3 không” trên địa bàn tỉnh gặp khó do phương tiện có chiều dài từ 12m trở lên không có hồ sơ máy tàu đảm bảo; khó khăn trong việc phải lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chứng thư giám định máy; chất lượng tàu cá không đảm bảo an toàn kỹ thuật cho nên chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá để được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Chi cục Thủy sản Quảng Nam đã đề xuất với Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thực hiện kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt tàu cá, không cho các tàu cá không đảm bảo các quy định ra vào biển.

UBND huyện, thị xã, thành phố tích cực huy động lực lượng tập trung giải quyết dứt điểm việc đăng ký, cấp phép tàu cá “3 không”. Chi cục Thủy sản tỉnh tiếp tục phối hợp với địa phương, cơ sở đăng kiểm hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân thực hiện việc đăng ký, cấp phép tàu cá “3 không” có chiều dài từ 12m trở lên.