Giáo dục - Việc làm Quảng Nam đảm bảo an toàn cho học sinh thi tốt nghiệp THPT Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cũng như an toàn tại địa điểm thi được chú trọng triển khai để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra thành công.

Công an địa phương hỗ trợ đưa thí sinh đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Quế Sơn) cho kịp giờ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua. Ảnh: TÂM ĐAN

Quan tâm đặc biệt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) khi lực lượng chuyên trách này ở cấp huyện không còn.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ, tuân thủ theo sự chỉ đạo của các cấp và của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị sớm lên kế hoạch và dành sự quan tâm đặc biệt cho việc triển khai các biện pháp đảm bảo ATGT cho học sinh đến - về tại các điểm thi.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ được phân công đã tiến hành khảo sát tuyến đường tiếp cận các điểm thi. Qua đó đơn vị lên kế hoạch tuần lưu, tuần tra kiểm soát nhằm hướng dẫn phân luồng, điều tiết lưu thông cho học sinh đi thi thuận lợi.

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt gây ảnh hưởng lưu thông của phụ huynh, học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ còn ứng trực tại các điểm thi để phối hợp với lực lượng của địa phương, thanh niên tình nguyện tuyên truyền hướng dẫn, tạo thuận lợi cho thí sinh nhanh chóng vào địa điểm thi.

Thanh niên tình nguyện thực hiện "Tiếp sức mùa thi" kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 tại Trường THPT Phạm Phú Thứ (thị xã Điện Bàn). Ảnh: CÔNG TÚ

Anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, phát huy kết quả đạt được tại kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc ưu tiên triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên cơ sở thành lập mới, hoặc củng cố các đội hình thanh niên tình nguyện.

Có trách nhiệm phối hợp với chính quyền, cơ sở y tế, trường học nắm thông tin về tình hình thí sinh ở địa phương; xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe liên quan đến học sinh.

“Thanh niên xung kích sẽ phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo ATGT tại khu vực điểm thi, điểm có mật độ giao thông cao tiếp cận các điểm thi, cùng tham gia ứng phó bất trắc về giao thông nếu có.

Tỉnh đoàn cũng đề nghị các cơ sở đoàn đưa, đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh ở vùng sâu vùng xa hoặc thí sinh khuyết tật. Phối hợp ngăn chặn kịp thời tình trạng gây mất ATGT, an ninh trật tự tại các điểm thi, trên tuyến đường tiếp cận” - anh Lê Kim Thường cho hay.

Tuân thủ quy tắc an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) có 380 học sinh dự thi. Những ngày qua, ngoài việc tiếp tục bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, nhà trường nhiều lần họp với phụ huynh phổ biến quy định có liên quan, trong đó lưu ý phải tuân thủ quy tắc ATGT khi đưa, đón con em mình.

Phòng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ phối hợp công an cấp xã tuần tra kiểm soát, đảm bảo ATGT tại tuyến đường tiếp cận điểm thi. Ảnh: CÔNG TÚ

Thầy giáo Đoàn Ngọc Vĩnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, luôn chú trọng phối hợp với cảnh sát giao thông, Công an thị trấn Ái Nghĩa tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT cho lứa tuổi học sinh.

Mới đây, trường tiếp tục gặp mặt thí sinh để tuyên truyền thêm một lần nữa, khi mà trên địa bàn có nhiều tuyến đường tiếp cận điểm thi với mật độ phương tiện lưu thông cao.

Tại xã Duy Hòa (Duy Xuyên), thầy giáo Phạm Diệu - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết, đơn vị có 285 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Hiệu trưởng các trường đã họp bàn và thống nhất với kế hoạch mà ban chỉ đạo của huyện Duy Xuyên đề ra. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các ngành liên quan bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Mỗi xã, thị trấn cử ít nhất 2 cán bộ công an đến điểm thi để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vòng ngoài; giữ gìn an ninh trật tự và an toàn các địa điểm tổ chức thi.

Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phối hợp xây dựng kế hoạch bảo đảm giao thông thông suốt; đề nghị doanh nghiệp vận tải dàn xếp thời gian lưu thông, chú ý giờ cao điểm của những ngày thi để thuận lợi cho học sinh, phụ huynh lưu thông an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - bà Nguyễn Thị Minh Châu chia sẻ, toàn thị xã có 2.411 thí sinh dự thi tại 7 điểm thi. Những điểm thi này, các xã, phường chịu trách nhiệm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT.

UBND thị xã còn ban hành công văn yêu cầu đảm bảo công tác y tế và an toàn thực phẩm trên địa bàn. Địa phương đã đề xuất Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cùng Trung tâm Y tế thị xã ưu tiên bố trí xe cấp cứu để kịp thời phục vụ nếu có sự cố xảy ra.