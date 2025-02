Quốc phòng - An ninh Quảng Nam đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2025 (QNO) - Trong thời gian từ ngày 25/1 đến 2/2/2025 (9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không xảy ra vụ cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn nào.

Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường tuyên truyền ở các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trước tết Nguyên đán. Ảnh: P.G

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong dịp tết Nguyên đán, Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch số 5444/KH-CAT-PC07, mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Các đơn vị địa phương phối hợp triển khai kiểm tra an toàn PCCC trước, trong và sau tết.

Lực lượng chức năng tổ chức 28 lượt kiểm tra đột xuất công tác sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng PCCC cơ sở nhằm đảm bảo an toàn PCCC.

Tổ chức tuyên truyền lưu động PCCC ở nhiều chợ trên địa bàn. Ảnh: P.G

Song song với các biện pháp kiểm tra, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cũng được đẩy mạnh. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) phối hợp với Công an các địa phương tổ chức 28 lượt xe tuyên truyền lưu động, thực hiện hơn 100 giờ tuyên truyền về PCCC trên các tuyến đường trọng điểm. Hơn 3.000 hộ gia đình, 100 cơ sở kinh doanh, sản xuất được hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC và CNCH.

Riêng tại khu phố cổ Hội An, Đoàn cơ sở đơn vị phối hợp với Công an thành phố Hội An và Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chuyên sâu, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn điện.

Phối hợp công an các địa phương và nhân viên điện lực tuyên truyền tại nhiều cơ sở kinh doanh khu vực phố cổ. Ảnh: P.G

Trong dịp tết, lực lượng PCCC đã luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thành lập 5 tổ công tác đặc biệt, tăng cường kiểm tra tại các khu vực chợ và các địa điểm có nguy cơ cao; Bố trí 2 tổ công tác cùng 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ trực tiếp bảo vệ tại các điểm bắn pháo hoa ở thành phố Tam Kỳ và Hội An. Đồng thời, thực hiện kiểm tra đột xuất công tác trực chiến của lực lượng PCCC tại cơ sở, đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, tất cả cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc quy định trực chiến, đảm bảo không để xảy ra tình trạng vi phạm điều lệnh hoặc thiếu nhân lực trong các ca trực; tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Bộ Công an về huấn luyện, đào tạo và nâng cao năng lực lực lượng PCCC.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, tình hình an toàn phòng chống cháy nổ dịp tết Nguyên đán được đảm bảo. Ảnh: P.G

Nhờ sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết.