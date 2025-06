Chính quyền - đoàn thể Quảng Nam điều chỉnh phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khi kết thúc cấp huyện (QNO) - Ngày 19/6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản điều chỉnh phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp bàn phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh vào đầu tháng 6/2025. Ảnh minh họa: HỒ QUÂN

Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung tại Phương án số 4913 ngày 5/6/2025 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập khi kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, như sau:

Thành lập trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND xã/phường mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, nông nghiệp, môi trường, các lĩnh vực khác địa phương đang quản lý trên địa bàn (nếu có) trên cơ sở tổ chức lại 17 trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình và 17 trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện.

Riêng Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình TP.Hội An thực hiện chuyển một số chức năng, nhiệm vụ và các nội dung khác liên quan về Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An; sau đó chuyển giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An về Sở VH-TT&DL tiếp nhận, quản lý theo phương án đã được thống nhất.

Không chuyển giao 17 trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện về Sở Nông nghiệp và Môi trường; không chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự liên quan đến truyền thanh, truyền hình của 17 trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình về Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam theo như phương án trước đó.



UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành đề án thành lập trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND xã/phường mới đảm bảo theo quy định pháp luật (trên cơ sở tổ chức lại trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình và trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện hiện nay).

Trên cơ sở đề án đã được UBND cấp huyện phê duyệt, UBND cấp xã mới quyết định thành lập trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND xã/phường mới theo thẩm quyền quy định.

Đối với lĩnh vực giáo dục, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chủ động, khẩn trương ban hành quyết định chuyển giao nguyên trạng các trường THCS, tiểu học, mầm non công lập trực thuộc UBND cấp huyện hiện nay về chính quyền địa phương cấp xã mới quản lý. UBND cấp xã mới có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý theo thẩm quyền quy định.

Văn bản cũng nêu rõ, các nội dung sắp xếp khác (ngoài nội dung điều chỉnh nêu trên) tiếp tục thực hiện theo Phương án số 4913 của UBND tỉnh.