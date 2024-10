Quốc phòng - An ninh Quảng Nam ghi nhiều dấu ấn trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (QNO) - Sáng nay 16/10, đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương có buổi kiểm tra, làm việc tại Quảng Nam.

Đoàn công tác làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh. Ảnh: T.C

Đoàn công tác do ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ TT-TT, Ủy viên Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương làm trưởng đoàn.

Làm việc với đoàn công tác có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138 tỉnh); cùng thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Ban chỉ đạo 138 TP.Tam Kỳ.

Nội dung buổi làm việc xoay quanh kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 07, ngày 17/10/2023 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2024 tại tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo 138 tỉnh thông tin: Thời gian qua, Công an tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát nội dung chương trình phối hợp, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Mô hình camera an ninh tại xã Tiên Cảnh. Ảnh:N.HƯNG

Ban chỉ đạo 138 các cấp của tỉnh Quảng Nam đã chủ động gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương phát động.

Nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp xây dựng phong trào ngày càng đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn..., thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự được nâng lên. Công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng tại cộng đồng dân cư đạt kết quả tốt.

Công an huyện Tây Giang hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: M.T

Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt tham gia phong trào được quan tâm. Nhiều cách làm hay của MTTQ, các hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, liên đoàn lao động ở cấp cơ sở đã góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hơn 12.200 lượt tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “2 giữ về an ninh trật tự” thu hút hơn 102.700 lượt người tham dự; đăng tải hơn 1.900 tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng.

Giúp dân di dời tránh lũ. Ảnh: N.L

Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp hơn 2.570 thông tin, trong đó có hơn 750 thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an khởi tố, điều tra, khám phá nhiều vụ án; bắt, xử lý nhiều đối tượng; vận động, thu hồi 236 súng, 320 công cụ hỗ trợ và hàng trăm viên đạn các loại.

Các tổ chức thành viên cũng đã triển khai hàng nghìn buổi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện, hoạt động chính trị quan trọng; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Hàng trăm súng, vũ khí tự chế được nhân dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: P.G

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xây dựng mới 7 mô hình và củng cố 20 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự”. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 55 loại với 910 điểm mô hình, trong đó có nhiều điểm mô hình đang phát huy hiệu quả và trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao đổi với đoàn công tác:

Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Nam cũng đã đề xuất các phương hướng, giải pháp để khắc phục một số hạn chế trong công tác phối hợp. Trong đó chú trọng triển khai thông tin tuyên truyền trên không gian mạng, một số cách làm mới phù hợp xu thế hiện nay, củng cố và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Thứ trưởng Bộ TT-TT Bùi Hoàng Phương biểu dương, đánh giá cao những kết quả sau quá trình triển khai Chương trình phối hợp số 07 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Nam. Đồng thời ghi nhận những giải pháp và các đề xuất của tỉnh tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh hơn. Trong đó, Công an đóng vai trò nòng cốt, các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm địa bàn, tình hình để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín tại cơ sở.

Ngoài ra, tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp thực hiện phù hợp với từng địa phương, đáp ứng nhiệm trong tình hình mới.

Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo 138 tỉnh sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác phối hợp theo định kỳ; biểu dương khen thưởng các điển hình nổi bật; đánh giá nhân rộng mô hình hiệu quả, thanh loại mô hình không còn phát huy hiệu quả trong thực tiễn...