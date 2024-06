Kinh tế

Quảng Nam giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt khoảng 20%

(QNO) - Tiến độ giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 của Quảng Nam đạt tỷ lệ thấp. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân hơn 1.401,8 tỷ đồng, đạt 19,9% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh, đạt 20,3% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao từ đầu năm, đạt 21,5% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.