An ninh trật tự Quảng Nam: Kịp thời dập tắt đám cháy do người dân tự đốt nhà (QNO) - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Quảng Nam đã kịp thời khống chế đám cháy bùng phát từ một nhà dân ở TP.Hội An.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.T

Ngày 19/4, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Quảng Nam cho hay đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà xảy ra tại thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 18/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà của ông Đỗ Văn Th. (62 tuổi, trú thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà) nên nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chữa cháy. Ảnh: P.T

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến nơi, đám cháy bùng phát mạnh ở bên trong ngôi nhà 2 tầng, khói đen dày đặc. Cửa nhà đóng kín, cổng nhà bị khóa chặt bên trong nên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải sử dụng búa tạ phá cổng, dỡ cửa chính. Đồng thời sử dụng 2 thang chữa cháy tiếp cận phá dỡ các cửa sổ kính tầng 2 để thoát khói và triển khai đội hình vừa phun nước dập lửa, vừa phun nước chống cháy lan sang 2 nhà dân bên cạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng triển khai tổ trinh sát mang mặt nạ cách ly, đèn pin, dây cứu người… phối kết hợp khẩn trương tìm kiếm người bị nạn. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình, ông Đỗ Văn Th. tự đốt gây cháy nhà.

Kết thúc hoạt động triển khai chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành bàn giao hiện trường vụ cháy cho Công an TP Hội An.