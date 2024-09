Xã hội Quảng Nam phân công nhiệm vụ cụ thể công tác phòng chống thiên tai UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 133 về việc kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng làm Trưởng ban phụ trách chung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Phó Trưởng ban Thường trực, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời phân công các Phó Trưởng ban khác như sau: Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Viết Tích phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và huyện Hiệp Đức; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Trung Thành phụ trách TP.Hội An và công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông, đất liền; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trần Tiến Hiền phụ trách huyện Núi Thành và công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, hải đảo; Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Hợp chỉ huy công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh khi xảy ra thiên tai và phụ trách huyện Tiên Phước.

Ngoài ra, phân công ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT làm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, theo dõi chỉ đạo công tác PCTT trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh khi xảy ra thiên tai…

Bên cạnh đảm nhiệm công tác PCTT&TKCN lĩnh vực phụ trách, từng thành viên Ban Chỉ huy còn được phân công theo dõi công tác này ở địa phương. Lãnh đạo các công ty thủy điện Sông Tranh, A Vương, Đăk Mi, Sông Bung cùng tham gia thành viên Ban Chỉ huy nhằm kịp thời điều tiết, vận hành hồ thủy điện đảm bảo bảo an toàn công trình, vừa hạn chế ngập lụt vùng hạ du...