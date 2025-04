Xã hội Quảng Nam rà soát thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (QNO) - Sở Nội vụ Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị tăng cường quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: DIỄM LỆ

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh rà soát tất cả máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đang sử dụng tại đơn vị.

Qua rà soát, đánh giá lại hiện trạng, độ an toàn của máy móc, thiết bị, nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh theo Luật An toàn vệ sinh lao động.

Tất cả loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải đảm bảo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trong thời hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng, phải được kiểm định, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, phải được khai báo về kiểm định với Sở Nội vụ theo đúng quy định.

Trường hợp có máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động vi phạm một trong các nội dung trên, đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải dừng ngay việc sử dụng.

Trong quá trình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, Sở Nội vụ đề nghị tổ chức, cá nhân của đơn vị có trách nhiệm định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, lập và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Bảo đảm máy, thiết bị, vật tư, chất được sử dụng, vận hành, bảo trì, bảo quản tại nơi làm việc theo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động đã được công bố, áp dụng và theo nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.