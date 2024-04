Lâm nghiệp Quảng Nam tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (QNO) - Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh được các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, nhờ đó đã hạn chế được thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Chủ động phòng cháy rừng đang đặt ra ở mức cao tại Quảng Nam. Ảnh: A.N

Ngày 19/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký ban hành Công văn số 2744 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, hiện nay, thời tiết đang chuyển vào mùa nắng nóng gay gắt, khô hanh và theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết thời gian đến còn diễn biến rất phức tạp, nhiệt độ có xu hướng tăng cao, gia tăng nguy cơ về cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra; UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm Công điện số 31 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Công văn số 1643 của Bộ NN&PTNT về tăng cường công tác

quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

Ngoài kiểm soát người ra vào rừng, các địa phương chủ động kiểm soát lửa rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lớn. Ảnh: A.N

Kiểm soát người ra vào rừng

Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp PCCCR trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của địa phương. Củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các thành viên.

Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có rừng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện các quy định về PCCCR; có phương án chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Triển khai rà soát, xác định cụ thể vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao đến cấp xã, thôn, bản để có phương án chủ động PCCCR phù hợp; đặc biệt đối với các vùng trọng điểm có diện tích rừng phòng hộ ven biển vùng Đông của tỉnh cần tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã, các chủ rừng phân công cắt cử lực lượng thường xuyên, túc trực phối hợp với lực lượng Kiểm lâm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và sử dụng lửa trong và gần rừng trong những ngày nắng nóng kéo dài (cấp dự báo cấp IV, cấp V).

Việc đốt thực bì cũng cần được kiểm soát chặt chẽ, thậm chí là tạm dừng khi có nguy cơ gây cháy rừng. Ảnh: A.N

Thông báo dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng nhằm kiểm soát lửa rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại về rừng, tài

sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng”, ưu tiên bố

trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác mua sắm trang thiết bị, dụng cụ PCCCR cho địa phương các xã.

Tổ chức cắm biển báo, biển cấm, bảng tuyên truyền về PCCCR tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, nhất là dọc tuyến đường Võ Chí Công qua địa phương các huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ để tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng lửa tại khu vực rừng và ven rừng.

Chỉ đạo các ban quản lý rừng (chủ rừng) trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng, PCCCR trong lâm phận được giao quản lý, tổ chức lực lượng bảo vệ rừng và PCCCR đảm bảo về số lượng tại các chốt, trạm trên từng địa bàn, khu vực quản lý để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ lực lượng cho các địa phương khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm nếu có cháy rừng xảy ra.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo khi phát sinh cháy rừng tại địa phương về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Chi cục Kiểm lâm tỉnh ) để theo dõi, phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Các địa phương, chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở lâm phận quản lsy

Xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Theo công văn này, Sở NN&PTNT được yêu cầu chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các nội dung quy định tại Quyết định số 16 của UBND tỉnh quy định về PCCCR trên địa bàn.

Trong đó, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và PCCCR, kịp thời tham mưu và triển khai có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và PCCCR. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các ban quản lý rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm những hành vi gây cháy rừng, không chấp hành

các quy định về PCCCR.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo nguy cháy rừng trên Website của Cục Kiểm lâm và Hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam, tại địa chỉ: https://quanlyrung.quangnam.gov.vn để phát hiện sớm các điểm cảnh báo cháy rừng nhằm thông tin cảnh báo cho các địa

phương, đơn vị, chủ rừng để chủ động kiểm tra, xác minh và tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng.

Lưu ý không để xảy ra cháy rừng ven biển như các năm trước đây. Ảnh: A.N

Ngoài ra, phối hợp với lực lượng liên ngành công an, quân đội, biên phòng và chủ rừng triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra.

"Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh để kịp thời tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Tổ chức lực lượng Văn phòng Chi cục, Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR để ứng trực thường xuyên và sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, thiết bị để đảm bảo ứng phó, cứu chữa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra hoặc hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu" - công văn nêu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh rà soát, chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục chung về công tác bảo vệ rừng và PCCCR mang lại hiệu quả cao.