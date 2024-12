Quốc phòng - An ninh Quảng Nam tập huấn điều lệ hội thi thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (QNO) - Sáng nay 13/12, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn điều lệ hội thi thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Các đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: M.T

Đợt tập huấn được tổ chức với sự tham gia của 128 cán bộ công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trường Đại học PCCC.

Hội thi thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và CNCH là hoạt động trong chương trình Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX năm 2025 do Bộ Công an tổ chức. Hội thi được tổ chức làm 3 vòng: vòng thứ nhất tổ chức tại các địa phương, vòng thứ hai tổ chức tại 8 khu vực và vòng chung kết.

Ban Tổ chức giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức cũng như quá trình tham gia thi đấu. Ảnh: M.T

Nội dung thi đấu gồm 3 môn thi: chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bơi cứu nạn, cứu hộ và 4x100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy. Thời gian thi vòng thứ nhất tổ chức tại các địa phương dự kiến hoàn thành trước 15/1/2025. Vòng chung kết dự kiến tổ chức trong tháng 5/2025.

Đợt tập huấn điều lệ hội thi nhằm quán triệt, trao đổi thống nhất những vấn đề điều lệ chưa nêu hoặc đã nêu nhưng chưa rõ, còn có những cách hiểu khác nhau để tránh bị trừ điểm những lỗi không đáng có khi thi đấu.

Các cán bộ dự tập huấn được theo dõi của đội mẫu. Ảnh: M.T

Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương trao đổi thêm về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức cũng như quá trình tham gia thi đấu để cùng tháo gỡ. Ban tổ chức đã bố trí đội mẫu để thực hành những động tác trong quá trình thi đấu để các đơn vị ghi hình lại, làm tư liệu phục vụ đơn vị tập luyện, thi đấu.

Hội thi thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và CNCH là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nâng cao thể lực, trình độ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và CNCH; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để phục vụ công tác chữa cháy và cứu người, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

Vòng chung kết hội thi dự kiến tổ chức vào tháng 5/2025 sắp đến. Ảnh: M.T

Các vòng thi sẽ kết hợp tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH với sự tham gia cổ vũ của nhân dân địa phương đăng cai tổ chức thi vòng thứ hai và vòng chung kết nhằm biểu dương lực lượng, góp phần thúc đẩy phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH.