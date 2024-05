An ninh trật tự Tổ liên gia thi nghiệp vụ chữa cháy Phần thi thực hành chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 2 phút, song vẫn để lại ấn tượng cho đông đảo đại biểu và người dân TP.Tam Kỳ tại buổi khai mạc hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” năm 2024 tổ chức vào sáng qua 26/5.

Niềm vui của đoàn Tam Kỳ khi đại diện của thành phố xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn và sẽ đại diện Quảng Nam tham gia vòng thi khu vực. Ảnh: T.C

Tam Kỳ vượt trội

Xuất sắc vượt qua 24 đội thi khác để giành giải Nhất tại hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) của khối phố 2, phường Phước Hòa được chọn đại diện cho TP.Tam Kỳ tranh tài tại hội thi cấp tỉnh.

Tổ liên gia này được thành lập với 14 hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, thời gian qua đã đoàn kết, hưởng ứng tốt các phong trào về PCCC ở cơ sở.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” tỉnh Quảng Nam năm 2024 được tổ chức với 18 đội thi được tuyển chọn từ 18 địa phương trên toàn tỉnh. Trong đó, có 10 đội tuyển đạt giải Nhất tại hội thi cấp huyện. Các địa phương còn lại không thể tổ chức hội thi cấp huyện do số lượng tổ liên gia, điều kiện hạn chế sẽ chọn tổ liên gia tiêu biểu đại diện cho địa phương của mình đến tham gia hội thi. Với thành tích đạt giải Nhất toàn đoàn, tổ liên gia khối phố 2 phường Phước Hòa sẽ đại diện Quảng Nam tranh tài tại hội thi toàn quốc vòng loại khu vực III tại tỉnh Bình Định vào ngày 12 - 14/6.

Ông Nguyễn Đình Tuận - Tổ trưởng tổ liên gia khối phố 2 phường Phước Hòa chia sẻ, thời gian qua, các thành viên của tổ đã tích cực ôn luyện, thường xuyên duy trì các buổi tập thực hành với mong muốn sẽ thực hiện tốt nhất phần thi tại hội thi cấp tỉnh.

Các thành viên trong đội dự thi đều có tuổi đời trên 40, thời gian, sức khỏe hạn chế, song tinh thần và sự quyết tâm giúp toàn đội bước vào cuộc thi với khí thế khá sôi nổi.

Tổ liên gia khối phố 2 phường Phước Hòa tỏ ra vượt trội tại phần thi thực hành. Ảnh: T.C

“Từ hai tháng nay, các thành viên tổ liên gia đã hỗ trợ tích cực cho đội thi chúng tôi tập luyện, nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong đội có cả thành viên nữ, tuổi đời từ 40 đến 68 tuổi, chúng tôi vừa ôn luyện kiến thức để tham gia tốt phần thi lý thuyết, vừa rèn luyện sức khỏe, kỹ năng để đạt được thành tích tốt nhất ở phần thi thực hành.

Nhờ sự cố gắng của cả tổ liên gia mà đội thi đạt được thành tích cao nhất ở hội thi lần này, chúng tôi rất vui và sẽ nỗ lực hơn nữa để đại diện cho tỉnh tham dự hội thi cấp khu vực tổ chức tại Bình Định sắp tới”- ông Nguyễn Đình Tuận chia sẻ.

Đạt giải Nhất ở cả hai phần thi lý thuyết và thực hành, tổ liên gia khối phố 2 phường Phước Hòa đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn đầy thuyết phục. Ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chia sẻ, hội thi đã tạo được sức lan tỏa lớn từ cấp địa phương mở rộng ra toàn tỉnh.

Ở phần thi lý thuyết, đại diện của TP.Tam Kỳ cũng giành điểm tuyệt đối từ ban giám khảo. Ảnh: T.C

“Hội thi mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về PCCC, ứng xử với tình huống khi có sự cố cháy xảy ra, sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Thông qua cuộc thi, các đội thi và cả người dân đến dự khán cũng sẽ nắm bắt được nhiều nguyên tắc cơ bản để phòng và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Qua đó, cho thấy hiệu quả của mô hình tổ liên gia, tạo được sự chủ động trong “4 tại chỗ”, tận dụng được “thời gian vàng” khi có sự cố cháy. Thời gian tới, TP.Tam Kỳ sẽ chú trọng nhân rộng mô hình, đặc biệt là ở các khu vực đông nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh” - ông Trần Trung Hậu nói.

Các phần thi để lại ấn tượng mạnh cho đại biểu và người dân dự khán vì sự nhanh nhẹn, chuyên nghiệp của các tổ liên gia. Ảnh: T.C

Ứng phó nhanh với cháy nổ

Từ huyện Tây Giang, Tổ liên gia an toàn PCCC thuộc thôn A Zức (xã Bha Lêê) tự tin tranh tài với các đội còn lại. Thành lập từ tháng 4/2023, các hộ gia đình trong tổ liên gia đã tự trang bị bình chữa cháy, các phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy.

Ông Trần Hữu Nhất - Tổ trưởng tổ liên gia thôn A Zức (xã Bha Lêê) nói, từ những vụ cháy nhà dân gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Tây Giang và các địa phương miền núi, bà con rất chú trọng công tác PCCC.

“Tham gia các tổ liên gia không chỉ giúp chúng tôi biết được cách chữa cháy, cứu nạn, mà còn thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các hộ trong tổ liên gia, từ đó cùng nhau hỗ trợ, giải quyết từ ban đầu nếu có cháy” - ông Nhất nói.

Thống kê của Công an tỉnh cho thấy, toàn tỉnh hiện nay đã xây dựng được 182 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 679 mô hình điểm chữa cháy công cộng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “điểm chữa cháy công cộng” có ý nghĩa thiết thực, đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư, đặt sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết.

“Thời gian qua, đã có nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, làm nhiều người chết, hư hại tài sản rất lớn. Hội thi diễn ra trong bối cảnh hiện nay càng có nhiều ý nghĩa hơn khi nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng rất cao, có thể xảy đến và gây thiệt hại nặng nếu không nắm vững kiến thức, kỹ năng và chủ động trang bị phương tiện phục vụ phòng, chữa cháy.

Hội thi vừa là dịp ôn luyện kiến thức, kỹ năng cho các tổ liên gia, vừa giúp tuyên truyền, phát động khí thế sôi nổi, kêu gọi người dân hưởng ứng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn cứu hộ trên toàn tỉnh” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.