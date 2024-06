An ninh trật tự Thành lập đoàn tham dự Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng thứ hai (QNO) - Ngày 8/6, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn tham dự Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024.

Đội thi của Tổ liên gia khối phố 2 phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ) sẽ đại diện Quảng Nam tham gia vòng thi khu vực. Ảnh: T.C

Đoàn tham dự do Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn; ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ làm Phó trưởng đoàn. Ngoài ra, còn có đại diện của Phòng Cảnh sát Phòng háy chữa cháy và cứu nạ cứu hộ, Công an TP.Tam Kỳ, UBND phường Phước Hòa, Công an phường Phước Hòa, các huấn luyện viên, săn sóc viên cùng 10 thành viên thuộc Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy khối phố 2 (phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ), là đơn vị đoạt giải Nhất tại hội thi cấp tỉnh vừa qua.

Đoàn sẽ tham dự hội thi vòng thứ hai, khu vực III tại tỉnh Bình Định, dự kiến tổ chức từ 12-14/6 sắp đến. Nếu vượt qua vòng thứ hai, đội thi sẽ được tham dự vòng chung kết tại TP.Hải Phòng.