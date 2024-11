Quốc phòng - An ninh Quảng Nam và Sê Kông (Lào) tăng cường hợp tác trong phòng, chống ma túy (QNO) - Sáng nay 29/11, tại huyện Nam Giang, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức hội ý nghiệp vụ phòng, chống ma túy (PCMT) giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an hai tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: N.T

Theo đánh giá, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ 217 vụ, 388 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 319kg ma túy các loại. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng quốc tịch Lào.

Công an hai tỉnh nhận định, công tác triển khai hợp tác PCMT theo Biên bản ghi nhớ của Bộ Công an hai nước và Bản ghi nhớ giữa công an hai tỉnh đã được tổ chức tích cực. Song, hiệu quả hợp tác vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy giữa công an hai tỉnh.

Tại buổi hội ý nghiệp vụ PCMT, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy thuộc công an hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, hai bên chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác PCMT; phối hợp, hỗ trợ điều các vụ án về ma túy có đối tượng công dân của mỗi nước, mỗi tỉnh thực hiện theo đúng tinh thần Biên bản ghi nhớ về hợp tác PCMT giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hai tỉnh cũng đã thảo luận nội dung dự thảo biên bản thỏa thuận giữa công an hai tỉnh về việc hợp tác xác lập, đấu tranh chuyên án chung và hỗ trợ điều tra các vụ án về ma túy có liên quan đến công dân mỗi nước để tham mưu bổ sung vào nội dung làm việc sắp tới giữa Ban Giám đốc công an hai tỉnh.