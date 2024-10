Xã hội Quảng Nam yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng mưa bão (QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lớn gây ra trên địa bàn Quảng Nam.

Sở GTVT kiểm tra sạt lở trên tuyến ĐT606 thuộc địa bàn huyện Tây Giang, ngày 28/10/2024. Ảnh: Đ.H.L

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ ngày 26 đến tối 27/10, các địa phương Quảng Nam xảy ra một đợt mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến 80 - 150mm, có nơi cao hơn như Cù Lao Chàm (TP.Hội An) 156mm.

Những ngày tới, dự báo thiên tai còn diễn biến phức tạp. Để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7558, ngày 4/10/2024 về việc tiếp tục rà soát, tăng cường tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai.

Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất ngay sau thiên tai.

Tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, nơi có nguy cơ sạt lở đất... không để tiếp tục xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Kiên quyết không để người dân sơ tán quay trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Hỗ trợ chỗ ở, lương thực đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ có nhà cửa bị thiệt hại, các hộ phải sơ tán.

Các ngành, địa phương kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ngày 8/11/2024.

Chủ động sử dụng nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai; trường hợp vượt quá khả năng cân đối, đề xuất nhu cầu hỗ trợ cụ thể theo mức quy định hiện hành và thực tế thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh).

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện kiểm tra, đánh giá an toàn công trình; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.